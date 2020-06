Marcelo Tinelli ¿a la TV Pública?

La noticia de una posible salida de Marcelo Tinelli del Grupo Clarín fue revelada por el periodista Luis Ventura, en el ciclo que conduce su colega Alejandro Fantino.

“Lo que viene es un movimiento sísmico con el futuro inmediato televisivo de Marcelo Tinelli“, aclaró Luis antes de contar una información muy fuerte sobre Marcelo Tinelli, y Adrián Suar. Minutos antes Alejandro Fantino había hablado del editorial que hizo Alfredo Leuco donde trató al presentador del “Bailando” de “oportunista”.

Alejandro dedujo que lo dicho por Leuco, podría ser parte de una estrategia para echar a Tinelli: “Lo de Leuco llama la atención por si no es un mensaje para que Marcelo Tinelli tome la decisión de irse del grupo”, agregó el conductor.

Fue entonces cuando Luis Ventura lanzó la exclusiva donde ventiló la posibilidad de que Marcello Tinelli rompa con el Grupo Clarín, para irse a la Tv Pública: “Tinelli siente que le pega la página 2 de Clarín, Borenztein, después Carlos Guajardo como corresponsal del diario Clarín desde Esquel, luego tomó la información Gonzalo Abascal e hizo una línea editorial. Después vino Lanata que estaba estrenando y le pegó un garrotazo en la cabeza. Ahora viene Leuco y le pega otro. ¿Vos qué decís? En lugar de mirar a Lanata mira a Paula Chaves en otro canal. La devolución es “Clarín miente”, si aquí no me quieren me voy”.

Además, Ventura dijo que Adrián Suar, quien atraviesa una crisis financiera con su productora Pol-Ka, también podría seguir el destino de Tinelli.

Fuente: TeleBajocero

