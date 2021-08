“Marcelino vislumbra con obras pero hay necesidades sociales y económicas que deja de lado”

Gabriela Perrota es Candidata a Concejal 502A PJ Guaymallén y fue entrevistada por Diario G-24 para comentar sobre distintos aspectos de cara a las elecciones. Desarrolló temáticas sociales, sobre todo de género donde lleva muchos años trabajando.

Gabriela es abogada y vive con su pareja(Leonardo), su hija(Catalina) y su madre(Marisa) en San José desde hace un tiempo. Desde pequeña pretendía dedicarse a la política: “Desde chica soñaba con ser Presidenta, estudié en la escuela Pouget y fui Presidenta del Centro de Estudiantes. Terminé la secundaria y empecé a estudiar derecho porque me molestaban mucho las injusticias”.

Perrota tiene una ardua labor social, más precisamente en cuestiones de género donde integra una Agrupación Nacional llamada “La Colectiva”: “Es un espacio feminista popular, donde las mujeres y diversidades luchamos por nuestros derechos. Además, acompañar en situaciones de violencia de género”.

Durante la gestión de Abraham encabezo el Área de Género, creando el primer refugio de mujeres en situación de violencia. No obstante Gabriela, actualmente sigue luchando desde otro lado: “Hoy estoy trabajando en la legislatura, en la comisión de derechos y garantías acompañando denuncias”.

Por otro lado, la Pre-candidata resaltó que la mujer en el trabajo también es violentada: “ Las tasas de estadística demuestran desigualdades en términos laborales, y también condiciones laborales llamado techo de cristal que no permite que la mujer siga progresando. Nuestro objetivo también es visibilizar esa lucha”.

En Guaymallén Perrota agregó: “ Nos encontramos con políticas pensadas en la mujer en situación de violencia que terminan siendo insuficientes. Con respecto a la Política de refugio es preocupante que no hay programas específicos, los centros de salud están cerrados, muchas mujeres sin atención ginecológica, etc. falta de métodos anticonceptivos, falta de asistencia psicológica, déficit de vivienda, no hay jardines maternales, etc. En los ejes que involucran a las mujeres hay muchísimas deficiencias”.

Luego, Gabriela, profundizando la temática sostuvo: “En Guaymallén las políticas sociales están en un abandono total. Cada vez más pobreza, este intendente vislumbra con obras pero hay necesidades sociales, económicas, de un Guaymallén más productivo que no son atendidas”.

Por otra parte, la especialista dijo: “En el Área de empleo para capacitar jóvenes, no les ha ido bien, nosotros en la gestión de Abraham hicimos convenio con el Ministerio de Trabajo de la Nación, esto generaba oportunidades de capacitación y trabajo.

Por último, Gabriela Perrota dejó un mensaje para los vecinos del departamento: “Es una lista con diversidad de espacio, personas que vivimos y trabajando hace mucho tiempo en Guaymallén, queremos un departamento mejor. Luchamos día a día por mejores condiciones, los invito a conocer nuestra propuesta, y a unirse”.

