Marcelino le apuntó a Orozco: “Es irresponsable hablar de candidaturas apresuradas y recién nacidas”

El reciente lanzamiento de Daniel Orozco a la disputa por la candidatura a la gobernación no deja de generar ruido puertas adentro del oficialismo de Cambia Mendoza. Desde distintos sectores del radicalismo, cada vez son más los que lo critican por “apresurado e inoportuno” y no tienen empacho en mostrar sus diferencias con el rebelde lasherino que pareció desoir el mandato de los líderes del frente que pidieron no hablar de candidaturas.