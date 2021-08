Marcelino Iglesias vive de la mendicidad de la Nación

José Pozzoli, “Pepe”, precandidato a concejal por el sector más representativo del Partido Justicialista, puntualizó su visión sobre la realidad del departamento.

El profesional reflexionó sobre la dependencia del departamento con respecto a la Nación, la falta de autonomía y participación de los vecinos.

Hoy Guaymallén funciona casi exclusivamente con fondos aportados por Alberto Fernández para llevar adelante las obras que realiza. Además de no haber una visión integral del departamento, restringiéndose solo a la realización de obras pública, con lo que pretende maquillar las falencias de la gestión.

En cuanto al fomento de actividades económicas se ha hecho muy poco, se ha limitado el crecimiento de granjas avícolas, porcinas, entre otras. Ignorando el potencial que poseen estas actividades, en cuanto a riqueza y generación de empleo. Las actividades comerciales tan importantes en Guaymallén están desalentadas y desatendidas.

El crecimiento de emprendimientos inmobiliarios es desordenado, poco asistido y no promocionado, a pesar que es el departamento donde más viviendas se construyen anualmente.

En su carácter de especialista en temas ambientales abocó por una mayor preocupación en la reconversión y mejoramiento de infraestructura de saneamiento. La crisis hídrica debe interpelar a vecinos y funcionarios en la defensa, cuidado y no derroche del agua. El cambio climático está con nosotros y debemos gestionarlo para evitar el daño a las personas.



Esta visión restringida de la gestión municipal se nota especialmente en el área de la cultura, hoy no existe Fiesta de la Vendimia, Fiesta del Camote, Fiesta de la Patrona de Guaymallén que se realizaba los 8 de diciembre en el predio de la Virgen.

Esta mirada hizo que se destruyera el mural de Paco Urondo, los acontecimientos de Tlatélolco del reconocido artista Alberto Musso, el mural de los artistas mejicanos en Parque Unimev y dejando de lado muchos obras póstumas de Ramiro Quesada por cuestiones electorales.

Pretendemos reestablecer los canales de participación en el departamento, propiciando una verdadera autonomía a través de la cual se pueda gestionar de manera integral los intereses de los vecinos.

