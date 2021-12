Marcelino Iglesias: “En Guaymallén ya no habrá reina de la Vendimia y punto”

Pasa que si bien la ordenanza de Guaymallén generó la rebelión de las organizaciones de ex reinas de la Vendimia, como la Coreguay, (Comisión de Reinas de mandato cumplido de Guaymallén) que fueron quienes finalmente realizaron la fiesta “Historia de Mujer y Cepa”, en donde se eligió como reina a Julieta Lonigro, esa puja se terminó politizando. Tanto es así que el festejo y la coronación se hizo en territorio peronista, el que hoy lidera Stevanato.

Pero además, en la primera fila de los invitados al festejo paralelo, se lo pudo ver también al senador de Ciudadanos por Mendoza, ex Protectora, Marcelo Romano, uno de los legisladores más opositores al oficialismo radical.

Hay demanda por discriminación en puerta

A eso se suma, que la flamante reina paralela, Julieta Lonigro ya adelantó en Radio Nihuil, que se está asesorando legalmente para iniciar una demanda por discriminación, ante la negativa del Gobierno de permitirle participar de la elección nacional de la reina de la Vendimia en la fiesta central.

El intendente evitó referirse a esa posible demanda, pero sí reforzó su decisión señalando que “es un proceso histórico,y los procesos históricos no son fáciles. Hoy hay 78 comunas del país que han abolido la figura de la reina, y seguramente a fin de año van a ser muchos más. Hoy hay varios intendentes que me dicen que están de acuerdo, pero no se animan a hacerlo”, concluyó Iglesias.