Marcelino Iglesias abrió sesiones y ratificó el norte de cara a su séptimo año en Guaymallén

Pidió por la paz en Ucrania, repasó lo acontecido en el 2021, los conceptos de la buena administración y rindió cuentas a los vecinos del departamento

Esta mañana, en el recinto del Honorable Concejo Deliberante de Guaymallén, el intendente Marcelino Iglesias dio su mensaje anual y dejó oficialmente inauguradas las sesiones ordinarias para el periodo 2022. Lo hizo frente a los bloques que conforman el cuerpo deliberativo local, a quienes agradeció por el funcionamiento permanente en plena pandemia y por estar presentes ante cada requerimiento.

Fiel a su estilo, el discurso fue conciso y claro en sus ejes principales, focalizando en lo conceptual y desmitificando algunos aspectos relevantes. El puntapié fue una inminente y necesaria apelación a la paz frente a la invasión militar, el atropello y la masacre que Rusia está ejecutando en Ucrania. Seguidamente, resaltó el «formidable esfuerzo de la ciencia», a través de la vacunación, para morigerar y mitigar los efectos que todos los ciudadanos sufrieron por la pandemia del Covid, lo que lamentablemente incluyó la pérdida de familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo. En este contexto, remarcó el exhaustivo seguimiento que el área de Salud de la comuna ha realizado y realiza a cada uno de los empleados afectados. Algo que responde a la actitud proactiva, diligente y comprometida que encarnó tanto el personal como el equipo de gestión en el retorno paulatino a la normalidad.

Sin perder nunca de vista los objetivos prioritarios, el mandatario afirmó que aunque el año fue fructífero también enfrentó la errática política económica y social del Gobierno Nacional, que lejos estuvo y está de las certezas. «Se está negociando un acuerdo por 45.000 millones de dólares. Pero eso es solo una parte. El total de la deuda pública supera los 365.000 millones de dólares y más de 55.000 millones de la misma moneda fueron contraídos desde diciembre de 2019. Este es un problema crónico de nuestro país, donde vivimos por encima de las posibilidades, donde gastamos sin límite y no se puede vivir con déficit permanente. Tenemos que plantear un desarrollo más sostenible, equilibrado, razonable, para poder crecer e ir honrando nuestras deudas». En línea con este pensamiento, una vez más, Iglesias se refirió a ese «populismo perverso» que genera dependencia, tráfico de influencias, culto a la personalidad, estimula el facilismo, destruye el valor de la palabra, despilfarra recursos estatales, provoca un retroceso en la cultura democrática y termina inexorablemente en corrupción. «Es preferible decir la verdad, aunque no sea del agrado de quienes escuchan, antes que promesas de imposible cumplimiento». En ese marco se mueve el municipio, por eso, fue posible «estimular el mérito, reconocer el trabajo y el esfuerzo, premiar la creatividad y conformar equipos que se complementen en conocimiento y en la acción». Esto contó, inclusive, con el aporte de personas pertenecientes a otras ideologías que sumaron positivamente a la gestión en beneficio de los vecinos. «Esto ocurre cuando el rumbo es claro y los proyectos sostenibles; cuando hay capacidad, tolerancia y esfuerzo para integrar un buen equipo y cuando existe una conducción que no se deja aturdir por los cantos de sirena y logra mantener firme el rumbo de la nave insignia que es el Municipio». Mención especial vale la colaboración, con fortísimos aportes presupuestarios municipales, a entes provinciales y nacionales como la Dirección Provincial de Vialidad, Aguas Mendocinas, la Dirección General de Escuelas, El Departamento General de Irrigación, ENOHSA y la Dirección Nacional de Vialidad.

Este mensaje anual llegó en el marco de un cambio cultural del que Guaymallén fue pionero, con la supresión del auspicio del Estado a los concursos de belleza, como la elección de la Reina de la Vendimia. Frente a esto, Marcelino no solo ratificó que se trata de una decisión justa, necesaria en esta época y en consonancia con el departamento, sino que en el Día Internacional de la Mujer invitó a reflexionar y a avanzar en la elaboración de normas y conductas que apunten a la equidad y el respeto y no atrasen en igualdad de género. «Bienvenido sea el debate, pero aclarando que no se detiene el transcurso del tiempo frenando las manecillas del reloj. La historia avanza y aquellos que pretenden detenerla sólo logran exponer sus propias limitaciones».

«Nuestros vecinos mutaron de la resignación a la expectativa»

Hacia el final, el jefe comunal aludió al inmenso desafío de seguir respondiendo con los recursos disponibles a las solicitudes que surgen de los vecinos. Fueron muchos años de déficit en infraestructura pública y sienten que pueden reclamar porque han recuperado la esperanza y tienen la certeza de que este es el camino. «Nuestro Municipio goza de una sana administración y una sólida situación que nos permite avanzar en algunas de las infinitas asignaturas pendientes. Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, fijando prioridades y sin embarcarnos en aventuras sin retorno. Nuestra meta y objetivo es devolverle al vecino la confianza depositada en cada oportunidad que tuvo para expresarse a través de las urnas. Nada ni nadie nos apartará de ese camino, y de los errores cometidos surgirán las correcciones para seguir adelante».

