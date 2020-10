Malizia y Moscetta se preparan para competir en el Turismo Pista en Buenos Aires

Los pilotos mendocinos estarán presentes el 17 y 18 de octubre en la doble fecha de sus respectivas clases

Los pilotos locales continúan retomando sus actividades del calendario del automovilismo nacional y ahora será el turno del sanrafaelino Pablo Malizia, en Turismo Pista Clase 3 y el oriundo de Guaymallén, Nazareno Moscetta, en Turismo Pista Clase 1, en una doble jornada a disputarse ese fin de semana en el autódromo de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez.

Malizia, de 32 años, disputará la 3ra. y 4ta. fecha de Clase 3 con un Toyota Etios y con un equipo propio. Explicó el piloto que su equipo “está a cargo de mi padre, que es el que financia gran parte de mi carrera”.

El piloto sureño expresó que “vengo corriendo desde los 6 años, cuando arranqué en el karting, desde muy pequeño, en campeonatos argentinos, también lo hice en el Zonal Cuyano y después pasé a la Fórmula Renault cuando tenía 15 corriendo en Córdoba. Mas adelante, lo hice en la Fórmula Nacional y ahora en el Turismo Pista clase 3”.

Al respecto indicó que “este año se disputaron dos fechas y la verdad que no tuve buenos resultados finales. Estamos con un auto nuevo, que va mejorando carrera tras carrera. Hace poco hice una prueba en el autódromo de San Martín y la verdad que el auto se mostró mucho mejor de lo que venía estando antes. La idea es seguir sumando experiencia y estar lo más adelante posible en una categoría tan competitiva como es el Turismo Pista”.

Más adelante manifestó que “durante la cuarentena, los primeros meses estuvo todo parado y no hice nada. Muchos pilotos tienen simuladores para entrenar, pero no es mi caso, nunca lo compré y tampoco tengo idea como sería. Cuando se comenzó a abrir de a poco y se habilitaron las prueban, estuvimos en el autódromo de San Martín realizando unas prácticas y la verdad que nos vinimos muy conformes. Si bien todo este tiempo estuvimos trabajando en el taller, haciendo elementos para probar en esos giros, unos amortiguadores distintos, otras barras en la suspensión cambiamos para ir a realizar una buena prueba y estar más a tono”.

El deportista, que se dedica también a conducir un camión junto a su padre y hermano de una empresa familiar de transporte, agregó finalmente en cuanto a su entrenamiento que “también voy al gimnasio y salgo a correr, aunque sin mucha continuidad”.

Moscetta en Clase 1 con equipo propio

El piloto oriundo de Guaymallén, tiene 22 años y además del automovilismo deportivo, trabaja junto a su padre Alberto en su taller de competición “donde hacemos kartings y autos de carrera”, comentó.

El guaymallino, que estará presente con su Fiat Uno también en el autódromo de Buenos Aires en el Turismo Pista Clase 1, indicó que “vamos con equipo y atención propia, integrado por mi padre, además de Alejandro Baroni, que me hace los amortiguadores, Octavio Zangrandi, en la atención del auto y Federico Chávez, otro mecánico que nos ayuda. Vamos con todas las expectativas para hacer una buena carrera en Buenos Aires”.

“Vamos a ir a competir –dijo- en la doble fecha, 3ra. y 4ta. del calendario, ya que estuvo parado todo por la pandemia. La 1ra. en Buenos Aires y la 2da. fecha en Alta Gracia (Córdoba) la corrimos y ahora renovamos nuestras expectativas. Este año el presupuesto me dio para correr en el Turismo Pista Clase 1, pero queremos ver si para el próximo año poder conseguir mayores recursos para ir a correr a la Clase 2”.

En ese sentido, el joven piloto manifestó: “queremos juntar presupuesto para la Clase 2 pero lo veo difícil. De cualquier manera, la Clase 1 no está descartada, pero no sabemos que va a pasar. Para el Zonal Cuyano Clase 2 compramos un Clio. Si no se me da lo de la Clase 2 en Turismo Pista, le vamos a apostar al Zonal Cuyano”.

Sin embargo, el piloto reconoció que “lo veo muy difícil por como está el país, toda la gente, no hay tanta ayuda., por lo que creo que el 2021 no se si vamos a estar corriendo en el automovilismo nacional. En el Zonal Cuyano creo si vamos a estar compitiendo, pero la verdad no sabemos que vamos a hacer el año próximo”.

También explicó que “cuando comenzó la cuarentena estuve encerrado en mi casa sin hacer nada, porque no tengo simulador ni nada de eso. Cuando se habilitaron las pruebas, comenzamos a trabajar junto con el equipo con las pruebas de kartings, porque atendemos a unos chicos y en algunos autos. Cuando probaban algunos vehículos, yo me subía pero nunca fui a probar en mi auto propio. Siempre me daba una vueltita en un auto de algún cliente y fui a entrenar un par de veces en karting, que me sirve mucho como entrenamiento”.

Fuente: Prensa de Gobierno.

Comentarios

comentarios