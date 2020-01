Luis Ventura reveló cómo perdió un trabajo por culpa de Jorge Rial

Un medio de la pelea por la herencia de Héctor Ricardo García, Luis Ventura relató algunas de sus experiencias trabajando con el fallecido empresario periodístico que creo Crónica TV.

“Él era muy particular, te amaba hoy y te odiaba mañana. Yo voy a contar algo, porque él fue mi gran maestro periodístico, yo fui un día a Crónica teniendo once años y todavía sigo laburando en Crónica, con un García que me echó varias veces“, relató en Infama, el ciclo ce América.

“Por ejemplo, un día le di una primicia a Rial y me echó porque no se la di a él. Me echó también de la revista Flash y me mandó a hacer policiales a Crónica. O, por ejemplo, cuando le dijo que ‘no’, porque me tenía que ir de vacaciones, a una sección de espectáculos que él quería hacer y que me quería poner a mí. Cuando volví de vacaciones, nunca más me dejó escribir de espectáculos. Me adoraba, pero era su manera”, aseguró.

En los últimos días, tras la invitación de Rial a todos los ex panelistas de Intrusos para que participen en la temporada 30 del programa de espectáculos, Ventura fue muy duro con su ex compañero. “Estoy cansado de que me invite a casamientos a los que después no me invitan, a cumpleaños a los que después no me invitan. Estoy cansado de que me diga que vamos a tomar un café para aclarar las cosas y después nunca me llama. No puedo tomar en serio algo de una persona que tiene este tipo de insinuaciones. Lo único que me queda claro es que es evidente que fui un gran amor en la vida de Jorge, si no se entiende que me esté invocando a cada rato. En cada acontecimiento personal o profesional de su vida me pone en el medio y no sé qué responder“, dijo en esa oportunidad.

Sin dudas, la amistad que supieron tener fue tan fuerte (al punto de entregarle una primicia al conductor y perder un trabajo), que hoy el presidente de APTRA no puede terminar de digerir ciertas cuestiones.

Fuente: Exitoína

