Los pro y los contra del festival del camote

En DiarioG24 nos proponemos detallar la rica historia que envuelve a la fiesta, los orígenes, sus hacedores y la realidad que transita el sector que produce esa hortaliza. En conversación con “Emprendedores de familia”, Jorge Vallone, el presidente de la Asociación Grupo Comunitario San Cayetano, contó en detalle el origen de la misma y los logros que se han llevado a cabo con todos los contribuyentes.

Orígenes Asociación San Cayetano

La sede funciona en Tabernera 8621, Colonia Molina, Guaymallén, y su misión es ayudar a las personas más necesitadas. Por ello brinda apoyo escolar y recreaciones deportivas a más de cien niños y adultos que residen en la zona. Pero no sólo la educación y la recreación es uno de los pilares de la institución, sino que, además, se encarga de ayudar a estas personas mediante la entrega de alimentos.

Los padres Josefinos de Murialdo cuando llegaron hace más de 30 años, encabezados por el padre Marcos, hicieron un centro comunitario educativo que es justamente San Cayetano y ahí se veía venir todo esto que hay en colonia molina”.

“El padre tenía una visión de que se iba a ir poblando con mucha gente y barrios e íbamos a ir quedando los agricultores más atrás. A partir de esa visión podemos decir que empezamos a trabajar con los pequeños agricultores y tuve la suerte de seguirlo a él, sus consejos, y comenzar a hacer el proyecto. Ahí nace en el 2001 la asociación San Cayetano. Pero desde hace rato veníamos organizándonos para ver como podíamos trabajar y ayudar a los pequeños agricultores, sobre todo a los que plantan camotes, ya que sabemos que es una zona camotera” afirmaba el presidente de la institución.

En el año 2001 un problema hídrico amenazaba seriamente la producción agrícola de Colonia Molina; el sistema de desagües de la napa freática estaba colapsando debido a la antigüedad y el escaso mantenimiento.

“Empezamos con el padre Marcos Rosas presentando al Fondo de las Américas un proyecto con un grupo de vecinos de la zona, decidimos inscribirnos en el concurso ”Proyecto de las Américas”, presentando una idea que consistía en usar una retroexcavadora para abrir nuevas sangrías (nombre que los productores usan para referirse a los desagües subterráneos) y así bajar el nivel freático, que estaba salinizando los suelos”.

Uno de los requisitos para participar del concurso era estar bajo la denominación de una asociación o cooperativa, por lo que los agricultores de la zona (en especial los camoteros) formaron la Asociación Comunitaria San Cayetano. El proyecto finalmente ganó el concurso, por lo que obtuvo como premio la tan necesaria retroexcavadora.

“Entonces comenzamos a trabajar con esa retroexcavadora, hicimos un convenio con irrigación y se empezaron a hacer desagües y a mejorar el lugar. El caso, es que al padre Rosas lo trasladaron, entonces llegó el padre Gustavo Barreda y el padre Josefino Murialdo y seguimos lo que habíamos comenzado con el padre Marcos, pero legalmente. Así fue como conformamos la Asociación Grupo Comunitario San Cayetano”.

Un Festival que dio impulso al camote

Jorge Vallone rememora aquel día en que pensó por vez primera en una fiesta que pudiera darle impulso a la hortaliza propia del departamento. “Era un día laboral más, estaba limpiando los galpones de la feria y hablando con mis compañeros de trabajo; y en esas conversaciones surgió la idea de dar a conocer el camote a través de un festival”, relató.

Fue así que días después Jorge llevó la idea a la comisión y bajo una recordada helada, la noche del 24 de abril de 2004 – con Juanita Vera como artista principal – en el Club Los Corralitos unas 300 personas asistieron al primer Festival del Camote. “Nos metimos sin saber nada sobre festivales. Pero entendimos que era la mejor forma de dar a conocer esto tan valioso que tenemos”, manifestó Vallone.

Esa primera vez, la comuna sólo aportó el sonido y el ballet. Pero el apoyo fue creciendo con el correr de los años. La segunda edición se realizó en el centro comunitario de calle Tabanera de Colonia Molina. En la tercera volvieron al Club Los Corralitos y a partir de 2007 se estableció, a propuesta de la Municipalidad, la Vuelta de Salcedo como sitio definitivo para la realización del Festival.

El apoyo gubernamental se hizo sentir desde los inicios. Tanto el radical Juan Manuel García como los peronistas Alejandro Abraham y después Luis Lobos contribuyeron al crecimiento de un festival bien local. Sin embargo, hay que acentuar el rol vehemente de Abraham ya que fue él quien tomó la cuestión como departamental y dio el empujón que necesitaba el Festival.

Fue 2009 un año de superlativa importancia para el acontecimiento. En ese entonces, la comuna firmó un convenio de cooperación con Cosquín. Así, el intercambio cultural entre festivales representaría un giro clave para Guaymallén. Días atrás, el intendente Lobos refrendó ese convenio con Marcelo Villa Nueva, su par de Cosquín.

Análisis

Para finalizar, podemos advertir algunos aspectos en los cuales queremos detenernos. Por un lado, en términos económicos, se eroga mucho más en un Festival que congrega a figuras excluyentes como Los Nocheros, León Gieco y Soledad. Mientras la producción total de camote apenas si sobrepasa la mitad del costo de la fiesta. La consulta que surge es ¿las políticas del gobierno y de la propia asociación no deberían sustentar y fortalecer la producción de la hortaliza y buscar nuevos senderos que permitan su conocimiento a nivel nacional y mundial? ¿Por qué no hablar de exportación de un producto que, según especialistas, es de calidad extraordinaria? No nos olvidemos del protagonista: sin camote no hay festival.

Por otro lado, el desarrollo urbano configura una real amenaza para estas zonas. Es que la expansión demográfica, y sus consecuencias, han ganado valiosas tierras aptas para el cultivo, tierras que resultan ser únicas y excepcionales para una práctica agrícola como esta. No obstante, esa actividad agrícola ha dado un paso gigantesco en la consideración departamental y provincial. Tomando los recaudos necesarios y las decisiones en tiempo y forma, podemos avizorar un futuro promisorio. Ojalá así sea.

