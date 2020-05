Los museos del mundo para visitar en las redes

Pero no solo eso, las visitas virtuales permiten deleitarnos con obras de arte ubicadas al otro lado del mundo y que no podríamos ver de otra forma que no fuera viajando hasta la ciudad donde se encuentra. Los museos ofrecen colecciones en su página web y visitas virtuales a través de sus redes sociales (como los directos de Instagram que hace el museo del Prado). Pero también herramientas como Google Arts & Culture y Street View ayudan a las instituciones culturales a compartir sus colecciones, incluso las que ya no están expuestas.

Y es que, ¿por qué no inspeccionar la sonrisa de la Mona Lisa desde la cama?, ¿o deleitarse con la perspectiva de El Lavatorio de Tintoretto desde el sofá?, ¿o bailar con las picassianas señoritas de Avignon en el salón? Todo, acompañado por las explicaciones de los expertos que nos ayudarán entender el significado de la obra y a conocer el contexto en el que fueron creadas. Toda una ventaja que no siempre se tiene en las propias visitas in situ a los museos.

Fuente: National Geographic