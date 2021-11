Llovió, volvió a inundarse el túnel del Shopping y desde Guaymallén aclaran que es su función: los motivos

El túnel del Shopping volvió a inundarse con la tormenta de este miércoles y desde la Municipalidad de Guaymallén aclararon que una de sus funciones es la de reservorio de agua. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes.

Hay rasgos específicos,de Mendoza que son, casi tanto como los y las que describióal dedicarle unas palabras alen nuestra provincia. No hay mendocino que no sepa que, siconsiderablemente en el, elque conecta el barrio Unimev con elde forma subterránea -atravesando ela través de la calle– se, indefectiblemente. Es una fija. El detalle es que, según volvieron a explicar desde la, es algo intencional y una de lasque tiene este paso es precisamente la de acumular grandes cantidades deen estos casos y para que no sey barrios puntuales.

“El túnel tiene una doble función. No sabemos si cuando lo construyeron inicialmente la tenía, pero esta segunda función que hemos adoptado es la de reservorio para cuando precipita una gran cantidad de agua. En Mendoza, en las grandes tormentas, todo el caudal cae en 40 minutos. Y con la función de reservorio del túnel del shopping -tenemos, además, otros reservorios subterráneos en el Boulevard Dorrego y en el club de rugby de Bermejo– se retiene el agua en estos lugares y eso permite aliviar los sistemas de drenajes. Una vez que están aliviados, recién allí se encienden las bombas en el túnel para empezar a desagotar”, destacó el director de Obras Municipales de Guaymallén, Helvio Grili.

El funcionario destacó que que la función del mencionado túnel como reservorio permite un “sistema de drenaje sostenible”. “Tenemos que usar los recursos e inteligencia para administrar el agua. Nunca podemos perder la función de reservorio que tiene este lugar. Lo mismo ocurre con las plazas, desde hace un tiempo se están construyendo más bajas para que también tengan esa función y toda esa agua no se escurra por las calles y los barrios”, agregó Grili. “Es el mismo funcionamiento de una bañadera con tapón: el agua se va a acumular hasta que llegue al agujerito de arriba, el vertedero, y allí comienza a desagotarse. Hasta tanto llegue a ese punto, se acumula sin hacer daño” ejemplificó.

SI NO TUVIERA ESA FUNCIÓN

Grili destacó que si toda esa agua que se acumula en el lugar se escurriera en el mismo momento en que precipita, terminaría por anegarse la calle Avellaneda y los barrios y casas ubicados en ese punto, puesto que el agua correría sin freno alguno.

“La capacidad del túnel es de 2.500 metros cúbicos, que equivale a 2.500.000 litros de agua. Incluso, antes se encendían las bombas del túnel para desagotar en el mismo momento de la tormenta, pero eso llevaba a que se inundara el Barrio Policial. Ahora se está retrasando cada vez más el desagote y, de esta forma, no se desbordan los canales. Son 2.500 metros cúbicos de agua que, si no tuviera esa función de reservorio, estarían corriendo junto al agua y llegando a calle Avellaneda”, destacó el director de Obras Municipales.

NO PASAR

Respecto al tránsito vehicular en el lugar en los instantes en que llueve intensamente en el Gran Mendoza, Grili insistió en que es fundamental que ningún conductor intente cruzar el túnel cuando el nivel de agua está subiendo. “Es igual que un badén de montaña, cuando llueve y hay agua, no hay que pasar. Ya colocamos cartelería y vamos a colocar más. Incluso, se instaló una barrera en el lugar, por lo que cada vez que empieza a subir el nivel, un empleado municipal va al lugar para cerrar el paso. Pero hasta que llega esa persona, ya ha pasado que más de un conductor intenta cruzar y se le queda el auto en el agua”, indicó Grili. Por esto mismo insistió en la recomendación de no atravesar el túnel cuando llueve y se acumula agua.

Luego de la fuerte e intensa tormenta de este miércoles por la noche, el túnel de calle Soldado Desconocido (conocido también como el túnel del shopping) quedó inhabilitado. A primera hora de esta mañana, según destacó el director de Obras Municipales, encendieron las bombas para desagotar el agua que se acumuló. Por esto mismo, se espera que pasadas las 12:30 esta vía se encuentre desagotada totalmente y con el tránsito reanudado.