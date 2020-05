Llega El Baile TV, una excelente alternativa para los sábados

Mendoza en casa presenta el primer Club Online de Mendoza. Es un programa de streaming semanal, para disfrutar de la mejor música electrónica y armar la fiesta en casa.

Todos los sábados, se presentarán dos sets de 45 minutos, de los más reconocidos Djs locales. Además, cada set será acompañado por la intervención visual de un Vj (Videojockey). Sin lugar a dudas, El Baile TV será una experiencia audiovisual innovadora, para subir el volumen y no parar de bailar.

El sábado 9, de 23.00 a 00.30, se estrenará el primer episodio, a través de la plataforma www.mendozaencasa.com. En el capítulo estreno se presentarán los Dj Sets de LØVØ y MYOOS. El Vj invitado de la fecha es Flash Attack.

Los dueños de la noche

Tras una década de transitar por distintas vanguardias musicales y proyectos, LØVØ ha logrado posicionarse como uno de los Djs y productores mendocinos con proyección internacional.

Durante estos años se ha presentado en festivales como Mutek / Icas Suite (Alemania), Les Électros de Quiberon (Francia), Today’s Art Festival (Holanda), Electr?n Festival (Suiza), WeColor Festival (Argentina), Technørdie (Chile), Skänu Mezs (Letonia), Primavera Folck (Argentina) y MoonFest (Argentina), entre otros. Además de haber actuado en clubs como La Feria (Santiago), Sala Apolo (Barcelona), L’International (París), Beachouse (Ibiza), Bahrein (Buenos Aires), Sala Caracol (Madrid), Niceto (Buenos Aires) o Teatro Caupolicán (Santiago).

Gracias a su versatilidad fue seleccionado durante 2 años consecutivos para participar en Red Bull ThreeStyle Argentina. Hacia finales del 2016, presentó su nuevo alias LØVØ y realizó un live set fusionando música clásica y electrónica, junto a la Orquesta Sinfónica UNC, en un show inédito ante más de 23.000 personas. Luego publicó sus primeros EPs en los sellos Hermine Records y Balkan Connection, recibiendo el apoyo de artistas como Richie Hawtin, James Zabiela, Marco Carola, Paco Osuna, Mihai Popoviciu, Takashi Watanabe, Danny Tenaglia, Karotte y Joris Voorn, quien lo incluyó en su prestigioso programa Spectrum y en su chart para Miami Music Week.

LØVØ es, actualmente, el residente de El Baile Club. Además, es miembro de la banda de synth pop Verona. Durante estos últimos años, ha compartido cabina con Richie Hawtin, Mind Against, James Zabiela, Oliver Huntemann, Agents of Time, Marco Bailey, Ellen Allien, M.A.N.D.Y., Guti, Pig & Dan, Guy J, Barem, Fabio Florido, Henry Saiz, Gardens of God, Shall Ocin y Dale Howard, por nombrar solo algunos.

Las carreras como DJs de MYOOS empezaron en 2014. Luego de un largo proceso de creación conjunta, decidieron avanzar en la formalización de esta sinergia. Sus estilos confluyeron en la unidad que lograron llevar a la realidad.

Desde ahí, son Myoos. La sinergia conjunta, ha dado el resultado de un estilo musical único. El proceso de crecimiento empezó cercano al Techno, pero su afán por la evolución del estilo, llevó a la mutación hacia lo melódico. Si bien su línea es progresiva, entienden que la creación particular y constante les permite mantener una línea de crecimiento y cambio permanente.

En su carrera han tenido la oportunidad de sacudir los mejores escenarios de Mendoza. Además, esto los llevó a conocer y compartir junto a grandes artistas tanto a nivel nacional como internacional, algunos de ellos son: Sergio Athos, Markoantonio, Luigi Madonna, Roberto Capuano, Marco Faraone, Miguel Bastida, Brian Gros, Nicolás Taboada, Diego Cid, Demon Noise, LØVØ, entre otros.

Por su parte, Flash Attack nació en el año 2001, en Mendoza, como un proyecto visual de Martín Ríos, estudiante de diseño gráfico de la UNCuyo, en aquellos años. Sus influencias hablan de casi todo el material visual que tienen a mano: la TV, internet y la educación visual que recibió en la facultad. Se ha presentado en fiestas, eventos y festivales en Mendoza, Buenos Aires, San Rafael, San Juan, Rosario, Río Gallegos y Chile.

Fue invitado a participar de importantes festivales nacionales e internacionales como Mutek en Chile y Creamfields Buenos Aires. Ha hecho visuales junto a destacados artistas nacionales y extranjeros, como Carl Cox, Richie Hawtin, Nick Warren, 16 Bit Lolitas, Marc Marzenit, Darren Price, Steve Angello y Hernán Cattáneo. Actualmente es el Vj residente del club El Baile en Mendoza.

Fuente: Prensa de Gobierno.

