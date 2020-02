Liberan a dos de los rugbiers detenidos por la muerte de Fernando Báez Sosa

Alejo Milanesi, de 20 años, y Juan Pedro Guarino, de 19, dos de los rugbiers que se encontraban detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado en la puerta de un boliche de la localidad bonaerense de Villa Gesell, fueron liberados en horas de la tarde de este lunes. Fue tras la solicitud de la fiscal Verónica Zambroni, quien pidió la prisión preventiva para los otro ocho acusados.

El pedido fue realizado ante el juez de Dolores, David Mancinelli, que determinó la inmediata liberación de los jóvenes debido a que no fueron identificados en el lugar de la agresión tanto por los testigos en rondas de reconocimiento como en las cámaras de seguridad.

Por su parte, el fiscal general de Dolores, Diego Escoda, afirmó que “no hay elementos, ni méritos suficientes para mantenerlos en prisión, aunque todavía siguen sometidos a proceso hasta que se completen elementos de prueba”.

“Si la fiscalía solicita la libertad, el juzgado tiene que resolver en ese sentido. El plazo de cinco días es para analizar los pedidos de prisión preventiva de los (otros) ocho”, dijo Escoda en una conferencia de prensa realizada en la Fiscalía General de Dolores.

“Milanesi y Guarino no fueron reconocidos ni por los testigos ni por las cámaras en la escena del crimen. Si bien tenían algunas lesiones no se pudo al momento vincular que esas lesiones hayan sido producidas en virtud de este hecho y por lo tanto no existen elementos suficientes para mantener la detención”, explicó el funcionario judicial.

