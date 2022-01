Laudo a Portezuelo: dura respuesta de Nación a Mendoza

El presidente de la Nación Alberto Fernández no firmará hoy ningún laudo referido a la obra de construcción de la represa Portezuelo del Viento. Las expectativas que existen en Mendoza respecto a alguna definición presidencial que llegaría hoy no son más que una fantasía, que ayer quedó al desnudo: el Ministerio del Interior de la Nación le envió a Mendoza una nota pidiéndole que inicien el trámite del laudo si quieren que el presidente se constituya en árbitro.

Esa respuesta, que anoche el diario porteño La Nación hizo pública, ya había sido adelantada a este diario por una alta fuente de la Casa Rosada. Esto no hizo más que confirmar que -como se informó ayer en este diario- la provincia vecina nunca llevó adelante trámite alguno relacionado con el laudo que el gobernador Rodolfo Suárez solicitó durante la reunión del Consejo de Gobierno del Coirco, en julio de 2020.

“Hoy le respondemos a Mendoza que si quiere avanzar con el laudo sustancie técnicamente el pedido. Cosa que no hicieron hasta ahora”, fue la frase que utilizó el funcionario nacional. La novedad no tomó por sorpresa a nadie en La Pampa, pues la tramitación de un laudo no es algo desconocido para la gestión actual, dado que es la continuidad de la de Carlos Verna, quien llevó a cabo una gestión de ese tipo cuando el presidente de la Nación era Mauricio Macri.

Pareciera ser que tampoco en la provincia vecina el tema causó demasiado asombro. Ayer, la prensa mendocina había dado a conocer un diálogo entre funcionarios mendocinos y del Gobierno Nacional, en el cual pareció dar por tierra de manera definitiva con las intenciones de construir Portezuelo del Viento. Según revelaron, desde el Ministerio del Interior pidieron que Mendoza acuerde con el resto de las provincias o que utilice los fondos para otras obras.

“Una frase del ministro del Interior de la Nación, Wado de Pedro, tensó más el clima político que impera poco antes de que se venza el plazo del pronto despacho presentado por el gobernador Rodolfo Suárez en busca de un laudo presidencial que destrabe y aclare el futuro de la obra Portezuelo del Viento. En un marco informal, sobre el final del acto que se realizó en San Juan este miércoles para presentar el clúster de energías renovables del cual forma parte Mendoza, un miembro de la comitiva local logró cruzar unas palabras sobre Portezuelo con el funcionario nacional que más protagonismo ha tenido en el tema”, informó el diario Los Andes.

“Lo encaré y le pregunté a De Pedro qué va a pasar con Portezuelo”, reveló el técnico mendocino ligado al Poder Ejecutivo y la obra, quien pidió reserva de su nombre. Ante esta consulta, la respuesta que obtuvo fue lapidaria: “No, los gobernadores se tienen que poner de acuerdo y aparte ahí hay una cláusula que permite hacer otras obras. ¿No tienen otras obras para hacer?”, reprodujo la fuente.

En la provincia que gobierna el radical Suárez, estas expresiones se interpretaron como una negativa al laudo, haciendo caso omiso a la información que dio a conocer LA ARENA con respecto a que Mendoza nunca inició el trámite administrativo para ese laudo. También consideraron que “Nación finalmente no inclinaría la balanza a favor de la obra que Mendoza quiere hacer, en medio del conflicto con La Pampa y las otras tres provincias del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), Neuquén, Río Negro y Buenos Aires, que se han opuesto a su avance”.

“Antes había sido precisamente el Gobierno nacional el que había desempolvado, ya en la gestión de Fernández, una presentación de La Pampa que archivó Mauricio Macri, y que pedía nuevos estudios de impacto ambiental para Portezuelo. Con estos antecedentes y las palabras del propio Presidente, que en 2020 sostuvo que no estaba de acuerdo en avanzar con Portezuelo en medio de la conflictividad que generaba el emprendimiento, la incertidumbre fue creciendo”, recordó Los Andes.

Por las dudas, siempre de acuerdo a la publicación del matutino mendocino, Suárez se encuentra de licencia. Por eso ayer quien salió a responder a los dichos que Los Andes le atribuyó a Wado de Pedro fue el ministro de Gobierno de Mendoza, Víctor Ibáñez, quien realizó afirmaciones contradictorias referidas al laudo de Macri y al pedido de laudo posterior, que Mendoza nunca tramitó.

El ex procurador de Rentas de la provincia de La Pampa y actual diputado nacional Hernán Pérez Araujo aseguró que aun si Mendoza quisiera activar el pedido de un laudo del presidente de la Nación ya no podría hacerlo porque todos los plazos están vencidos. El legislador explicó que el estatuto y el reglamento del Coirco fijan un plazo perentorio de 60 días, prorrogables por 30 días más, para instar el procedimiento de resolución de conflictos.

“Todos los plazos se han vencido sin que la provincia de Mendoza haya instado el laudo presidencial o el mecanismo de resolución de conflictos que en el acta 73 del Consejo de Gobierno de Coirco manifestó que iba a realizar. Por lo tanto, no hay proceso, ni debiera haber laudo, sino remisión a lo decidido por los gobernadores”, explicó.

En aquella reunión del Consejo de Gobierno del Coirco, que integran todos los gobernadores y preside el ministro del Interior de la Nación, el 26 de julio de 2020, se decidió por mayoría de cuatro votos contra uno (La Pampa, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires versus Mendoza) a favor de la moción que presentó el gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto que consistía en realizar un estudio de impacto ambiental de toda la cuenca del Río Colorado, en el marco de la Ley 23789 de Obras Hidráulicas.

Para bloquear ese estudio, es que Suárez -luego de manifestar su voto en contrario- manifestó que iba a solicitar que se activara el procedimiento de solución de controversias, previsto en el Capítulo V del Estatuto del Coirco. Dos días después de la reunión, Suárez presentó un escrito que se anexó al Acta, pidiendo que se citara a una nueva reunión a efectos de dirimir el conflicto.

El procedimiento que estaba iniciando Mendoza constaba de varias etapas administrativas que la provincia vecina nunca recorrió. “En conclusión, ha habido mucha cháchara de parte de las autoridades y prensa mendocinas, mucho grito y alharaca, pero la verdad es que ha habido poco trabajo, y jamás pusieron en práctica todo lo que por los medios nos fueron anunciando”, sostuvo Pérez Araujo.

“Lo único claro es que nos ponemos a trabajar en el Estudio y posterior Evaluación Ambiental de toda la cuenca, o deberán usar el dinero (la friolera de 1.023 millones de dólares) en otras obras que, vale recordarles, deberán ser analizadas y aprobadas dentro de los respectivos organismos de cuenca de manera previa a su concreción”, concluyó el diputado nacional.

