Las exportaciones de Mendoza crecieron en volumen a pesar de la pandemia

A pesar de la cuarentena, las exportaciones de Mendoza arrojan un balance positivo en el primer cuatrimestre de este año que resulta alentador para el sector vinculado a los alimentos y bebidas. Este sector ha traccionado esos números positivos de cara a la postpandemia, dado que es muy probable que la demanda de alimentos sea una de los rubros que se vea menos afectado por este fenómeno mundial. Según se estima, esta situación no se planteará del mismo modo con los productos de origen industrial, muchos de ellos bienes de capital o partes y piezas, todo lo cual está generalmente asociado a la inversión. Es muy probable que la inversión caiga de modo significativo atento a que, al menos por un tiempo, habrá capacidad industrial ociosa.

En el comparativo del primer cuatrimestre de 2019 con el mismo período de 2020, el balance en volumen dio un crecimiento de 19,7%, mientras que en valores FOB la disminución total fue de solo 0,3%, es decir que se exportaron 450.300 toneladas por un valor de 458.737.625 de dólares. Este fenómeno se explica porque la mejora del tipo de cambio que viene acompañando desde hace dos años impulsó la venta en franjas de precios en los que antes no era posible competir. El mayor volumen en un porcentaje superior a la evolución del monto facturado es consecuencia de competir en franjas de menores precios en las que anteriormente no resultaba rentable hacerlo.

Los crecimientos de las exportaciones en volumen generan un efecto positivo en el resto de los actores de la economía asociadas a ellas, como es el caso de mayor actividad en transporte, servicios logísticos, servicios profesionales vinculados al comercio exterior y mano de obra e insumos en los productos exportados.

En el crecimiento total, los productos primarios, que constituyen 19,7% del volumen total de exportaciones de Mendoza, fueron un factor de crecimiento, con 26.5% de aumento en volúmenes, superando las 105 mil toneladas y con 38,8% más en valores FOB, con 111,5 millones de dólares.

El incremento en volumen de las exportaciones de productos primarios fue marcado especialmente por el crecimiento en productos frescos exportados a países vecinos, en especial Paraguay.

Vemos imprescindible aclarar, según indica ProMendoza, que la información oficial brindada por el INDEC que muestra que Mendoza tuvo un incremento en las ventas al exterior de peras y en manzanas es probable que no se corresponda con la realidad de la provincia y que el INDEC aún no ajuste una fórmula, que era correcta hasta principios de la década basada en las superficies implantadas, ya que desde hace varios años Mendoza viene erradicando implantaciones de peras y manzanas de manera sistemática. En el resto de los rubros, el organismo de promoción de exportaciones no encuentra observaciones.

El ajo, un actor importante

En los productos primarios, el ajo tiene una incidencia de 39% del total de volúmenes y 70% del total de valores FOB. En el primer cuatrimestre, el ajo fresco creció en valores FOB y disminuyó en volumen debido al agotamiento de los saldos exportables en 2020, ya que comienzos de la temporada de ajo, es decir, a fines de 2019, se sumaron nuevos actores de un modo importante. Entre ellos, Taiwán, que realiza compras tempranas, sumado a una menor oferta de ajo chino. Ello provocó que el precio del ajo tuviera una mejora de 57,4% respecto de igual período de 2019 y alcanzara 1,91 dólares por kilo, alrededor de 50 centavos más que la media histórica. Es decir, no se vendió menos ajo sino que se vendió antes de lo habitual.

La agroindustria mendocina

Por su parte, las manufacturas de origen agropecuario (MOA), que constituyen el 47,2% del volumen total de exportaciones de Mendoza, crecieron peso neto, alcanzando las 186 mil toneladas exportadas, con una ínfima disminución en FOB de 0,6% y un total de 276,3 millones de dólares.

Dentro de las MOA, se destacan en crecimiento el aceite de oliva, con un incremento en volumen de 19,3% y un total de 1,6 millones de litros exportados, contra 900 mil litros en el mismo período de 2019. En cuanto a valores FOB, la caída fue importante, con -13,3%. Esto se explica por una caída del precio internacional por la buena cosecha de España.

El complejo vitivinícola

El 77% de las MOA está compuesto por el complejo vitivinícola, que tuvo un excelente desempeño este cuatrimestre, con un crecimiento en volumen de 63,6 % y una caída en dólares de 2,6%. Las ventas totales al exterior alcanzaron 199 millones de litros por un valor de 212 millones de dólares.

El crecimiento del complejo vitivinícola se ha visto influenciado en gran medida por el vino a granel, que tuvo un incremento de 200% en volumen y 45% de aumento en valores FOB, por lo que en el primer cuatrimestre 2020 se exportaron 73 millones de litros por un valor total de 26 millones de dólares. Estos valores incluyen al mosto concentrado.

El vino fraccionado prácticamente se mantuvo en los volúmenes despachados, con una caída de tan solo 0,9 % y 49,5 millones de litros, los que, como ha sido explicado más arriba al ingresar parte de ese volumen a franjas de menor precio, arroja en valores FOB una inclinación negativa de 6,4 % y una facturación de 182,4 millones de dólares.

La industria tuvo la mayor caída

El decrecimiento más importante en este cuatrimestre lo enfrenta el sector de manufactura de origen industria (MOI), que disminuyó 22,8% en volumen y cayó 34,8% en dólares, concretando un total de ventas de 442 mil toneladas por un valor total de 44,3 millones de dólares.

La pandemia se ve reflejada claramente en este sector, ya que en los últimos meses ha habido una disminución de la demanda de bombas para la industria petrolera, polipropileno y otros derivados del petróleo. La metalurgia pesada de partes y piezas y la fundición mecanizada de grandes piezas de hierro y acero han experimentado reducciones que superan el 50%.

