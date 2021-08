“La tala de árboles en Guaymallén fue de manera nefasta, sin estudios previos”

Guevara , acusó a la gestión municipal llevada adelante por Marcelino Iglesias de no realizar informes ni pensar en las consecuencias de la destrucción ambiental. Sostuvo que es una problemática que se ha naturalizado y hay que brindarle atención.

Sergio se considera un defensor del ambiente y sostuvo: “La tala de árboles ha sido muy perjudicial para el clima. Me asombra cómo la gente lo ha naturalizado, es algo muy malo. Hay formas y métodos, no hay informes de impacto ambiental, fue de manera brusca. La arboleda de la calle Avellaneda era un microclima, ahora ha sido destruida. Es muy grave, sobre todo para Mendoza. Yo sé de buena fuente que en esas obras no se realizó ningún tipo de estudio, una lástima”.

Guevara es Técnico en zonas naturales protegidas y además Pre-candidato a concejal, por uno de los frentes del PJ en Guaymallén. Ha vivido gran parte de su vida en Bermejo, está casado y tiene un hijo de 21 años.

En la entrevista con G-24, el referente ambiental expresó su amor por la naturaleza: “Desde chico me impulsaron un aprecio muy particular sobre las áreas naturales y los recursos. , con mi padre y mi abuelo que fue el primer piscicultor de Mendoza. Varias personas lo recuerdan, ya que construyó varios arroyos y ríos que hasta la actualidad existen.

Con respecto a su trayectoria, Guevara estuvo 7 años en la Dirección de Recursos Renovables: “En esos años hicimos trabajos muy interesantes, entre ellos el censo del arbolado público, espejos de agua, sembrando pejerrey bonaerense proceso. El laburo más fuerte y que nos llevó mucho tiempo fue el control de la pesca y la náutica”.

Consultado sobre el déficit habitacional, comentó: “Hay una generación que no tendrá viviendas propias. Hay que ver la forma de como solucionarlo. Se va está gestión sin hacer un sólo barrio. No hay política de vivienda, no saben gestionar y no les interesa. Necesitan votos, hacer reformas superficiales”.

Continuando con el tema, comentó su especialización en gestión de viviendas y dijo: “Es un derecho llegar a una vivienda propia. Falta exigir de la gente también. El sector de las personas con capacidades diferentes están dejados de lado. Por ejemplo, el Barrio Los Milagros, en el 2012 entregado en la gestión de Abraham, está totalmente abandonado. Detonado, calles rotas, la ambulancia no ingresa porque sostienen que es zona roja.

Por otro lado, Sergio aclaró que su intención en economía es ayudar a las Pymes: “Hay que ayudar a las pequeñas pymes, es la forma de salir adelante. Marcelino al aumentar los impuestos, lo que menos hizo fue ayudar y lo que más hizo fue controlar. Los presionó y muchos tuvieron que cerrar. Cuando más había que estar del lado de la gente es cuando menos lo estuvieron”.

Para finalizar, comentó: “Estoy contento con un grupo de jóvenes con gran capacidad y humildad, me halaga formar parte del equipo. Tenemos personas formadas en distintas áreas y con muchas ideas para ayudar a la gente”.

