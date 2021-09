La periodista Kitty Sanders visitó Guaymallén

Fue en el marco de la invitación del Foro de Mujeres del MERCOSUR de la provincia

En su primera visita a Mendoza, Kitty Sanders eligió Guaymallén para contar sobre su ardua labor como periodista, escritora e investigadora, especializada en seguridad, trata y tráfico de personas. De origen ruso (San Petersburgo) y asentada desde hace un tiempo en Argentina, también se destaca como pensadora política, activista social, consultora independiente de relaciones internacionales, asesora en seguridad física y conferencista internacional.

Durante el encuentro con el intendente Marcelino Iglesias, destacó la importancia de involucrarse, de trabajar conjuntamente para prevenir este delito y le obsequió «Prolegómenos al libro Carne». La entrega está basada en su investigación periodística de ocho años sobre la industria para adultos, trata de personas y prostitución. Para hacerlo, tuvo que enfrentarse a las redes de tráfico e iniciar una doble vida para entrar a ese mundo criminal.

Hoy, entendiendo que es reconocida en el mundo y no puede infiltrarse, está abocada a recibir denuncias, ayudar, brindar contención a víctimas recuperadas, dar charlas para la prevención y capacitaciones a profesionales. «Mi idea es prevenir este delito y para eso hay que difundir información y no ser pasivo. Proxeneta puede ser mujer u hombre, es un delincuente que elige ser delincuente y está dispuesto a comprar o vender un humano para llevarlo a los prostíbulos. Después de cuatro o cinco años, pierden lo que ellos llaman «vista», ya no les sirve más como producto o «carne» y los matan con sobredosis. Cuando encuentran el cuerpo, pasa como homicidio. Es muy importante entender que si alguien recibe una oferta de plata rápida que no tiene ninguna correlación con su nivel de profesionalismo es un engaño. Nadie en este mundo te quiere dar plata por ser linda. Lo que quieren es crear un ámbito donde pensemos que todos son corruptos, entonces no vale la pena hacer la denuncia o actuar porque igual no podremos cambiar nada», aseveró Kitty Sanders.

En Argentina, la línea 145 es anónima, gratuita y está disponible las 24 horas para recibir información, solicitar asistencia y denunciar ante casos de trata de personas. Además, ante cualquier duda o sospecha, pueden contactar a Kitty a través de sus redes sociales: Kitty Sanders (Facebook), kitty_sanders (Instagram) y @kisanders (Twitter). Del mismo modo, es importante recordar que la Dirección de Desarrollo Social de la Municipalidad de Guaymallén permanece disponible en la dependencia ubicada en calles Mitre y Godoy Cruz, de lunes a viernes, de 8 a 14h; y por teléfono al 4498135.

