La Oratoria potenciando a la gente

Por Daniel Giaquinta

La Oratoria fue la columna vertebral de toda la formación humanista greco-latina. Estamos hablando que desde el siglo de Pericles, el V° AC, hasta casi la Revolución francesa, el XVIII° DC, toda Escuela, toda Universidad, toda utilización de papiros, pergaminos e imprenta, toda ágora, toda cátedra y todo estrado de estatista se sedimentó en hablar bien. La Lógica les decía a los Antiguos que no se puede hablar bien sin pensar ordenadamente, la Retórica les agregaba que no sólo hay que decirlo sino decir bellamente, y la Oratoria entrenaba con todas esas herramientas, sin olvidar el Teatro, a los que se decidían influir.

No es lo mismo Saber que Saber Dar. Entonces se formaban para las dos cosas. No se podía andar cojo en la comunicación. Había que aprehender las cosas como son, tenerlas ordenadamente en la cabeza y exponerlas con potencia y gallardía. Entonces, brotaba el líder a lo Demóstenes, o lo Alejandro el Grande, o lo Carlo Magno, o como don José Francisco de San Martín, o don Juan Manuel…

Tenían en claro que nadie nace sabiendo, que el ser humano es el único animalito que nace sin saber hacer nada y lo aprende todo de su familia, de sus amigos, del entorno. Y es también el único animalito que progresa en dos facetas: en la interna de sus afectos y saberes, y en la externa de la transformación del mundo. Y al revés también, el ser humano es el único animalito que se autodestruye en cualquiera de las dos facetas. En él está uno u otro camino.

Contrariando a los Humanistas, aparecieron algunos que dijeron que lo importante era el faccere y no el agere. Con la Ilustración aparecieron los que decían que Humanidades es pérdida de tiempo, que el hombre no crece por dentro sino en el progreso indefinido de la revolución industrial con su fabricación de cosas. Entonces, se dejó de lado el pensarse y pensar las cosas para explicarse mejor. Sólo comenzó, con la Revolución Francesa, el hablar para publicitar, para vender, para imponer… La Escuela de estos liberales ilustrados de la Enciclopedia y del Siglo de las Luces será ahora un reducto de técnicas como compartimentos estancos donde sólo se va para aprender a hacer, no para potenciar el Ser. Se sacó por periclitada e inservible a la Oratoria. Nuestro liberal autóctono, por ejemplo, Sarmiento, decía que Mineralogía era más importante que Lógica, decía que conocer y aprender de memoria muchas cositas inconexas durante diez asignaturas anuales era la Cultura, y sus discípulos quitaron la Oratoria de la ley 1420. Y el niño y el joven, los hijos de la Escuela enciclopedista argentina, sólo se volvieron en grandes lectores de periódicos.

Por algo faltan líderes. No es que no haya bondad y clarividencia, es que muchas veces no se las sabe convidar para entusiasmar a otros en grandes empresas.

Aquí aparece la necesidad imperiosa de enseñar a nuestros jóvenes a Saber Dar, al buen decir, al arte de la persuasión, como definían los griegos a la Oratoria. Y potenciarlos en las dos facetas hoy soslayadas: vencimiento de toda traba interior que limite o desparrame a mi persona, y en la exterior del tono y temple de la pasión con el gesto necesario. Esto es nuestra pretensión con el Curso de Oratoria que presentamos.

