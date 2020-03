La movida de América que sorprendió: Fantino por Moria

“Me sorprendió de Moria, pero no porque no la creyera capaz de tomar esa decisión, sino porque estamos acostumbrados a que la gente no se mueva de la televisión”, dijo Fabian Doman en la tarde de este viernes por la Once Diez, cuando desde su casa y con la gerenta de contenidos de América, Liliana Parodi, en otro móvil desde su propio domicilio, Moria Casan se despidió de “Incorrectas”.

Aclaró Parodi que fue Moria la que tomó la decisión porque no se siente capaz de hacer un programa puramente periodístico hablando de coronavirus.

Doman explicó que “hay momentos en los que el ciudadano quiere estar informado y entonces los programas que hacemos periodismo somos requeridos”, comentó y agregó “nosotros en este “Intratables” hicimos cambios. Entendemos que ya no es momento para tanto debate, sino para informar como nunca, nosotros estamos haciendo programas con especialistas médicos, información y mucho menos debate”.

En cuanto al espacio que deja vacío “Incorrectas” comentó Parodi que no tienen posibilidades de armar nueva escenografía para un nuevo programa para el lunes, cuando ya se sabe que Alejandro Fantino irá de 16 a 18 con invitados y continuidad informativa.

Fuente: Laubfal

Comentarios

comentarios