La historia de superación de la Cooperativa Germinar

Fue creada por personas que estuvieron en situación de encierro con el fin de comprender y acompañar a los que van recuperando la libertad.

Marcelo Mosca estuvo en situación de encierro por algunos años. En 2017 retomó la libertad y se dedicó a colaborar con otras personas liberadas. Ante la falta de encontrar trabajo crearon una cooperativa y realizan distintas actividades para ayudar a todas las personas que se encuentran en la misma situación.

En entrevista con G24, Marcelo contó acerca de cómo se sintió al ser liberado, cuáles son las expectativas de la Cooperativa Germinar y desmitificar algunos dichos de la sociedad.

¿Estuviste estudiando mientras te encontrabas en situación de encierro?

Sí, empecé a estudiar abogacía en el interior de la cárcel y ya estoy a poquitos meses, un año tal vez, de recibirme.

¿Qué pasó con la Cooperativa Germinar?

Nosotros formamos un grupo con compañeros que estábamos adentro y que nos reencontramos afuera ante la imposibilidad de poder conseguir trabajo formal y de calidad que es lo que todo el mundo quiere. Hay que desmitificar muchas cosas. Cuando una persona recupera la libertad, sale con la fuerte convicción de que no quiere entrar nunca más a una cárcel porque prácticamente comprende que es tiempo perdido. Decidimos formar una cooperativa para hacer nosotros nuestro propio emprendimiento. Encontramos todo tipo de obstáculos que te puedas imaginar, debido, no solo a la ignorancia, sino también a la falta de aceptación.

¿Qué requisito fue el que impidió la incorporación de muchos de ustedes?

No hay ningún requisito de la ley que impida formar una cooperativa, pero el tema está en las personas que dan órdenes. No puede ser que hayamos estado prácticamente 5 años mandando los papeles al INADEH, que es quien autoriza y otorga la matrícula de cooperativa; modificando punto y coma de la primera hoja, te lo devuelven, lo modificamos y nos dicen que no, que había otra cosa para arreglar, y bueno así nos tuvieron durante muchísimo tiempo. Cuando ya no tenían más que corregirnos, nos otorgaron la matrícula.

Cuando vamos a inscribirnos a la AFIP, acá viene lo más tragicómico, nos vamos a inscribir en ATM y hacer todos los trámites para empezar a facturar, porque de todos modos venimos trabajando y facturando con los monotributos que cada uno tenemos. Yo soy el tesorero, somos todos liberados y hay 4 o 5 personas asociados que no son liberados, son gente amiga que nunca han estado presos. Resulta que nos encontramos con la imposibilidad de que podamos ser directivos de nuestra propia cooperativa por tener antecedentes penales, por eso no podemos rubricar los libros, el banco no nos otorga una cuenta y nada de lo que tengamos que hacer donde requiera las firmas nuestras, que no son válidas por tener antecedentes penales. Entonces es una paradoja, porque nos habilitaron como cooperativa de liberados, pero no podemos ser nuestros propios directivos. Es como si el banco te diera una tarjeta de crédito, pero te dicen que no podés usarla.

¿Sentís que hay un rechazo de parte de la sociedad?

Sí, hay que separarlo en 2 situaciones distintas. Es justo que la persona que ha sido víctima de un delito sienta ese rechazo, es justo que el legislador tome ese rechazo como propio, pero también debe tener, como legislador y como poder del Estado, un equilibrio entre un pedido y lo que realmente nos corresponde a todas las personas como seres humanos, que son nuestros derechos humanos.

Siempre uno tiene que preguntarse cuándo desea cosas o cuándo la ley se aplica como se tiene que aplicar y eso no está en discusión, ni siquiera las penas están en discusión porque quien cometió un tipo de delito tiene que pagar lo que corresponda según las leyes. Lo grave y el problema es que se sigue siendo un delincuente, aunque haya recuperado su libertad y lo va a seguir siendo durante toda la vida a los ojos de quien lo ve y conoce de su situación. En ese sentido es donde no hay un apoyo verdadero y real del Estado.

La frase que se dice “pagó la deuda con la sociedad”, pero parece que uno siempre debiera algo ¿no?

Claro, uno siempre está en deuda y siempre tiene que demostrar el doble o el triple y aun así en todo momento siempre uno es señalado. Lo cierto que es muy doloroso sentir la discriminación en carne propia, como por ejemplo en el caso mío que me prohibieran una oportunidad de entrar a un barrio privado muy selecto. Quería entrar con un servicio de catering, que es lo que nosotros hacemos, y sin darme ninguna explicación nos impidieron la entrada, aunque uno sabe obviamente por qué no nos dejaron entrar. Entonces esas son las cosas que no se cambian y no se perdonan y en realidad nos transformamos en una sociedad vengativa y revanchista cuando no debiera ser así.

¿Qué sentiste cuando se abrieron las rejas?

No sé si se puede explicar con palabras porque, si bien Boulogne Sur Mer está enclavada en el medio de la ciudad, estás totalmente aislado, no sabés qué pasa, no sabés de qué color son los colectivos. Algo muy fuerte que me pasó es que no entendía por qué las patentes eran blancas, las patentes nuevas. Primero salir a la calle y ver los árboles, ver a las personas caminar con sus preocupaciones y de repente decís, qué preocupación tan grande puede tener una persona y no sabe las preocupaciones que yo he tenido. No a todos nos pasa lo mismo ni lo vemos de la misma manera. Y bueno inclusive hasta el día de hoy veo que la gente se estresa con situaciones que no puede cambiar y por ahí esa es una de las cosas positivas internas que uno trae, de decir qué tengo que hacer en función de las cosas que no puedo cambiar, es adaptarme.

Te comprometiste con aquellas personas que comenzaban a ser liberados. ¿Cuáles fueron las actividades que emprendiste?

Antes de caer preso, yo tenía un servicio de banquete de catering que quedó todo abandonado, quedó todo guardado durante el tiempo que estuve preso y para mí hubiese sido mucho más fácil ocultar esta faceta de mi vida y retomar la actividad que tenía. Pero también pensé en el destino y que si uno realmente pasó por esta situación por algo fue y comprendí que no podía, por lo menos desde mi perspectiva y desde mi punto de vista, ser tan egoísta y tomar una actitud de decir bueno me salvo yo solo, sino que dije bueno esto tiene que servir de nexo.

Realmente es una problemática mucho más frecuente y mucho más dura de lo que las personas se imaginan. Al estar ahí adentro, uno realmente comparte con personas que normalmente en la calle no hubiese compartido nada, no hubiese cruzado ni siquiera una palabra, y te encontrás con personas realmente muy pobres que de repente comparten lo poco que tienen con vos. Entonces esas cosas son las que uno lo hacen cambiar de vista, de perspectiva, de forma de ver las cosas, porque nosotros tenemos la particularidad de mirar las cosas desde el metro cuadrado que ocupamos y por ahí muchas veces no lo miramos desde otro punto de vista, y fue la oportunidad que yo tuve al estar preso, poder ver las cosas desde otra perspectiva.

Yo no lo pensé desde el momento que salí de decir “bueno, cuando salga tengo que hacer algo”, sino que fueron muchos días de reflexión y de trabajo. Nos empezamos a encontrar con muchachos que ya habían salido antes que yo y nos encontramos de repente haciendo un taller juntos. Teníamos acceso a una capacitación y se demoró dos años en otorgarme un subsidio. Yo tenía que recuperar muchas cosas del servicio de banquete que tenía. Necesitaba un apoyo económico, y a través de eso empezamos a hacer talleres y ahí fue donde nos juntamos y donde le empezamos a dar forma a organizarnos como cooperativa.

Así empezamos a armarla y a trabajar al poco tiempo porque ya teníamos las herramientas. Empezamos con el taller de muebles y de mimbre y yo con el sector del catering. Después en un tiempo tuvimos el lavado ecológico de autos y por el tema de la inflación. como son todo productos importados, se dejó de hacer. Después nos agarró la pandemia que fue tremendo para todos y quedamos un poco disgregados.

¿Qué actividades creaste para la Cooperativa?

Tenemos talleres de capacitación y de autoayuda. No alcanzamos a hacer muchos, pero lo que se busca es comprender y acompañar para que los que van recuperando la libertad sepan que nosotros también estuvimos en ese lugar. Realmente todas las personas que trabajan en la cooperativa y que han pasado por allí, podemos decir que ninguno ha vuelto a reincidir y tenemos muy buena aceptación de la sociedad, de la empresa. Nosotros en ningún momento hemos pedido subsidios ni planes ni nada que se le parezca. De hecho, estamos en contra de todas esas cosas porque nosotros lo que queremos es trabajar y que nos sigan contratando y nos sigan dando trabajo como lo vienen haciendo hasta ahora.

¿Considerás que no es eficiente la reinserción?

La cárcel por la cárcel misma no tiene sentido, el encierro en sí no tiene sentido si no se va a trabajar durante todo ese tiempo en reencauzar a las personas que han cometido delitos. Lo único que hace es retrasar en el tiempo los delitos que pueda haber en el futuro. Es como patear los delitos para adelante. Se tiene que hacer un trabajo concienzudo dentro de las cárceles para que el tiempo que las personas que tengan que estar presas, sea 5, 10, 15 años, lo que sea, para que realmente pueda salir una persona productiva, y también tenemos que pensar que una persona que ha pasado más de 10 años dentro de una cárcel no puede ver la sociedad ni encontrar trabajo cuando sale con 40/45 años. Hay que pensar de qué va a vivir esa persona cuando salga, no es decir “que se las arregle”, pero lo real es que nosotros no pensamos de la misma forma cuando tenemos 20 años que cuando tenemos 30, 40, 50 años. Entonces, cuando se ha cometido un delito grave desde muy joven, probablemente a la mediana edad ya está arrepentido. Aunque no lo diga abiertamente, ya está arrepentido de la vida que está llevando adentro.

En este marco pesimista que estamos hablando, me imagino que psicólogos, guardiacárceles y demás, tiene que haber habido personas que te han ayudado dentro de la cárcel ¿fue así?

Sí, sin duda. No es que las personas tengan espíritus corruptos, sino que el sistema los lleva a que sean así. Si el sistema se organizara de otra forma, las personas se adaptarían a las formas en que se instauran en el sistema. No puede ser que haya 3 psicólogos para 1200 personas. Obviamente que un psicólogo te va a ver cuando estés atravesando una crisis realmente importante porque también los psicólogos tienen que hacer el estudio de las personas que están por recuperar la libertad o que están por obtener algún tipo de beneficio, entonces se hacen estudios y no pueden estar los psicólogos sobre todas las personas. No es que no quisieran, sino que físicamente no pueden.

