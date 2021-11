La Escuela de Rock cerró el año disfrutando una nueva zapada

Alumnos, profesores, familiares y amigos de la Escuela de Rock Mario Mátar se reunieron este jueves en el Espacio Cultural Julio Le Parc para compartir excelente música en una nueva zapada organizada por la Municipalidad de Guaymallén.

Alrededor de las 20h, los instrumentos se apoderaron de la sala Tito Francia para brindar a los espectadores una tarde única para disfrutar de clásicos nacionales e internacionales del rock. Canciones emblemáticas como Ruta 66, Flaca, Tan solo, Come together y Oh! Darling fueron parte del repertorio que se ganó el aplauso acalorado del público presente.

De este modo, la escuela municipal cerró el año con una demostración de todo lo aprendido durante 2021, en el supieron sobreponerse al contexto sanitario combinando clases virtuales y presenciales para seguir adelante.

