La Conmebol canceló los Sudamericanos Sub 17 y Sub 20

El Consejo Directivo de la Conmebol decidió hoy cancelar los campeonatos Sudamericanos Sub 20 y Sub 17 clasificatorios para los Mundiales de las categorías, teniendo en cuenta la determinación de FIFA de anular los torneos ecuménicos juveniles previstos para el 2021 a raíz de la pandemia de coronavirus.

“Teniendo en cuenta la decisión de la FIFA de cancelar las ediciones 2021 de los Campeonatos Mundiales Sub 17 y Sub 20 respectivamente, el Consejo de la Conmebol ha decidido cancelar los campeonatos clasificatorios a ambos Mundiales”, indica en un comunicado la Confederación Sudamericana de Fútbol.

No obstante, la Conmebol, a través de su Dirección de Competiciones de Selecciones, asumió la determinación de jugar, en el segundo semestre del 2021, ambos Campeonatos Sudamericanos, Sub 20 y Sub 17, con el objetivo de generar y potenciar el desarrollo de estos equipos a través de torneos internacionales y de que esta generación de jugadores tenga la oportunidad de competir al nivel continental.

En otra parte del comunicado, Conmebol señala que “no es de menor importancia señalar que, al cancelar FIFA las ediciones 2021 de los mundiales respectivos, ambos Sudamericanos no serán clasificatorios a los mundiales de la categoría”.

Por último, Conmebol informó que el Departamento de Competiciones de Selecciones del organismo continental, “informará oportunamente las fechas exactas de desarrollo”, teniendo siempre en consideración, la evolución y el contexto vigente de la pandemia COVID-19.

El Sudamericano Sub 20 estaba previsto jugarse en Colombia, del 2 al 27 de febrero del 2021; mientras que el Sub 17 se iba a desarrollar en Ecuador, entre el 31 de marzo y 25 de abril del año venidero.

En tanto, los Mundiales iban a llevarse a cabo, el Sub 20 en Indonesia, del 20 de mayo al 12 de junio del año próximo, y el Sub 17 en Perú, desde el 5 hasta el 27 de octubre del 2021.

Fuente: Sitio Andino.

