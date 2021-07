Junto a los departamentos del Gran Mendoza, Guaymallén se une a Irrigación para promover el cuidado del agua

Ayer por la mañana, en las inmediaciones del Dique Cipolletti, los seis departamentos del Gran Mendoza firmaron un convenio de colaboración mutua con el Departamento General de Irrigación. Estuvieron presentes el gobernador de la provincia, Rodolfo Suarez; el superintendente General de Irrigación, Sergio Marinelli; y los intendentes de Guaymallén, Marcelino Iglesias; del departamento de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar; de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez; del municipio de Luján de Cuyo, Sebastián Bragagnolo; de Maipú, Matías Stevanato; y de Las Heras, Daniel Orozco.

Entendiendo que el agua es un recurso vital que debe estar libre de contaminación, el acuerdo busca coordinar acciones conjuntas para sensibilizar y concientizar a la población sobre el impacto que genera arrojar basura en ríos, cauces y acequias. Esto afecta directamente la calidad de vida y el desarrollo sostenible de la provincia. Por eso, la entidad propone la campaña «La basura que tirás en los cauces, vuelve».

En este contexto, el intendente Marcelino Iglesias afirmó: «Este convenio es poner de cara a la sociedad lo que cada uno hace con nuestro recurso más vital, que es el agua. Muchas veces predicamos su cuidado pero, en paralelo, nuestros cauces son un basural porque no somos cuidadosos. Entonces, acá no se trata solamente de decir «hay que cuidar el agua», se trata de cuidarla efectivamente y poner cada cosa donde corresponde. Y en las acequias y en los cursos de agua dejar que corra el agua». En el último tiempo, Guaymallén ha avanzado paulatina pero sustancialmente en materia ambiental, otorgándole cada vez más herramientas y facilidades a los vecinos para que se sumen a la importante práctica de reciclar. Con nortes bien predeterminados, se han alcanzado metas inimaginables. El camino comenzó con la apertura del Centro Verde departamental, que hoy tiene la logística de una auténtica fábrica. Luego, el municipio conformó cooperativas de recuperadores urbanos para capacitarlos y dignificar su labor; inició rutas de recolección diferenciada a través de sus puntos verdes móviles, que actualmente son cinco; colocó contenedores para residuos secos y para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en puntos claves del departamento; inició programas para el acopio de pilas, para el reciclaje de aceite vegetal usado y neumáticos fuera de uso; en los espacio verdes nuevos y recuperados, comenzó a plantar especies xerófilas que, justamente, son de bajo requerimiento hídrico. También, tuvo su jornada de «plogging» en el cinturón verde de Guaymallén, una actividad que consiste en levantar residuos o basura mientras se camina, se corre o se trota. A esto, hay que sumar la red única de canales en la historia que se está construyendo desde principios de 2020 junto al Departamento General de Irrigación. Lleva casi 8 kilómetros de revestimiento y permite evitar la infiltración, la pérdida de agua y la contaminación. «Son todas acciones concomitantes, que no tienen otro destino que profundizarse: aumentar el reciclaje, la reutilización, evitar la contaminación, facilitar la conducción, evitar los daños colaterales que se producen cuando los canales son de tierra y el agua daña las calzadas. Todo esto es el norte que nació en esta gestión, pero va a continuar porque forma parte del ADN de todos y de cada uno de los integrantes del municipio», cerró el jefe comunal de Guaymallén.

