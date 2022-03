Julieta Lonigro y Estefanía Correa cuentan su experiencia en la Vendimia 2022

La reina blue y la ex reina distrital de Colonia Segovia hablaron de cómo se sintió esta Vendimia en la que Guaymallén casi se queda sin representación departamental en el acto central.

En entrevista con G24, Julieta Lonigro y Estefanía Correa, dos representantes de Guaymallén en la Vendimia, explicaron cómo se sintió el apoyo de la gente y el logro de que se suspendiera la ordenanza municipal.

¿Qué se siente haber hecho esa representación por los vecinos y haber logrado tanto?

Estefanía: Yo me siento orgullosa de las candidatas distritales, de nuestra candidata departamental, de la corte que nos ha tocado, que son la cara visible de todo esto. Da mucha emoción, te pasan un montón de sentimientos porque nos hubiera encantado que Julieta sea la representante actual de Guaymallén.

¿Cómo se sintieron cuando la corte dijo que se suspendía la ordenanza municipal?

E: Yo sentí alivio de que las mujeres pudieran volver a decidir si quieren o no presentarse para ser reina de la Vendimia. Las chicas que se presentaron dieron otro enfoque, otra mirada.

¿Cómo te recibieron los vecinos en general, Julieta?

Julieta: Cada día fueron mi motorcito, mi fuerza para seguir luchando pacíficamente. Recibí muchos mensajes de aliento de gente que no me conocía y que hayan confiado en mí es un orgullo.

E: Nosotras estamos más que agradecidas con los vecinos porque para nosotras es un compromiso hacia ellos y ahora más que nunca nos queremos involucrar con cada proyecto y cada guaymallino/a.

Contanos sobre vos, Julieta

J: Soy Julieta Lonigro y estoy estudiando la Licenciatura en Enología en la Universidad Juan Agustín Maza. En cuanto a Vendimia, la idea es incluir mucho más a los trabajadores. Presenté un proyecto a Coreguay para que se enseñara a leer y escribir a los cosechadores de Guaymallén y así reducir el analfabetismo.

Al estudiar enología me doy cuenta de que la base de todo son los cosechadores. Considero que deberían tener un contrato ejemplar, que no puedan ser estafados, y principalmente que sepan qué es lo que están firmando. La idea es continuar con los proyectos durante todo el año, no solo ahora.

Con el tiempo, la cultura cambia. Sin embargo, ¿creen que las tradiciones deben mantenerse?

J: Sí, la tradición se tiene que mantener. Seguramente algún aspecto se deba tener que cambiar, pero a base de la tradición.

E: Yo creo hay que resguardar la esencia de las tradiciones. Tal vez se deban modificar, pero no debe eliminarse la esencia.

Comentarios

comentarios