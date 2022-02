Julieta Lonigro confesó que se siente discriminada y exige que se la incluya al igual que sus compañeras

A pocos días del acto central, la reina departamental está a la espera de la Corte y sueña con poder ser electa reina nacional.

Faltan pocos días para la Fiesta Nacional de la Vendimia y la situación de la reina de Guaymallén es bastante complicada. Julieta Lonigro, está a la espera de que la Corte le dé una solución y la dejen participar al igual que al resto de las otras reinas departamentales.

Luego de que la comuna de Guaymallén decidiera no elegir soberana para el periodo 2021 y 2022, los vecinos organizaron una fiesta de la vendimia “paralela” en Maipú donde resultó electa Julieta Belén Lonigro.

La soberana, que es estudiante de segundo año de enología, no fue reconocida por el municipio por lo que, no estaría habilitada a participar de la elección.

En conversación con G24, Julieta consideró que es una falta de respeto y que se siente discriminada por parte del gobierno, ya que sus compañeras pueden asistir y ella no.

“Estoy muy triste, me están discriminando, porque a mi no me dejan participar y al resto de mis compañeras sí”, comentó la reina departamental.

Contando los días para el 5 de marzo, el abogado de Lonigro elevó un nuevo pedido a la Corte. Pidió que se suspendan los actos oficiales hasta tanto se resuelva la situación de la cautelar presentada a favor de la joven.

La relación con las otras reinas

La falta de reconocimiento oficial parece no importarle a las otras soberanas departamentales 2022, quienes incluyeron a la joven en el grupo de Whatsapp en el que participan todas las candidatas elegidas hasta el momento.

El espacio es usado por las reinas para consultarse cosas, pero también comparten información y coordinan para ir a los eventos que tienen lugar estos días.

En tiempos de redes e hiperconectividad, la decisión de integrar a Julieta marca por las claras que la mayoría de las reinas la ven como una par, más allá de que pueda o no sumarse a las actividades oficiales del calendario vendimial, algo que hasta el momento no ocurriría.

Si bien el espacio es algo privado, donde los municipios y las autoridades no tienen llegada, permite que la guaymallina se sienta parte del grupo, algo que oficialmente no ocurre.

Y la solidaridad de las otras soberanas no es algo sólo privado, si no que muchas de ellas se mostraron amables con la guaymallina públicamente e incluso compartieron su video solicitándole al gobernador Rodolfo Suárez que le permita participar representando a su departamento.

El pedido al gobernador

Hace unos días, Julieta realizó un video para el gobernador, Rodolfo Suarez. En donde pide públicamente que se la deje participar del acto central.

“Señor gobernador de la provincia de Mendoza, tengo el agrado de enviar este video como ciudadana del pueblo de Guaymallén, comunidad que me eligió para representarlos en la fiesta máxima de los mendocinos: la Fiesta Nacional de la Vendimia”, expresó la joven en el video donde aparece vestida con los atributos de dicho departamento.

“Quiero pedirle a usted que tenga esto presente, muchos guaymallinos y guaymallinas quieren verme participar ya que a través de mi persona puedo mostrar la calidad humana y de trabajo de la gente”, dijo.

La joven destacó el hecho de que “Guaymallén tiene la mayor producción frutihortícola de Mendoza” además de bodegas y propuestas comerciales.

“Yo Julieta Belén Lonigro reina actual del departamento de Guaymallén 2022 represento humildemente a esos hombre y mujeres que trabajan en la tierra”, afirmó.

Por último, le pidió al Gobernador, que la tengan en cuenta y que la dejen participar de la fiesta.

Comentarios

comentarios