José Pozzoli “los problemas ambientales, son importantes a nivel global, pero tienen soluciones locales”.

José Pozzoli expresa su visión sobre la situación climática en Mendoza

El director del Instituto Nacional del Agua reflexionó sobre lo sucedido en la Asamblea Nacional realizada en San Carlos de Bariloche en el marco de la agenda climática en Argentina.

José Pozzoli, director del Instituto Nacional del Agua y Asesor en Políticas Ambientales y Cambio Climático, participó en la Asamblea Nacional realizada en el marco de la agenda climática en Argentina. En conversación con radio LV10, reflexionó sobre los distintos temas y posiciones que expresaron los intendentes de Mendoza en el encuentro.

—La primera impresión de lo que pasó en Bariloche: ¿qué rescata de eso?

—Primero, es importante la preocupación de los municipios por este tema. Segundo, a nosotros realmente también nos llaman mucho la atención algunas declaraciones rimbombantes, como hizo el intendente Suárez de la capital de Mendoza pidiendo que se declare la emergencia ambiental nacional. No sé si se hace por desconocimiento, por demagogia o por tratar de tirar la pelota afuera, pero los problemas ambientales, si bien hoy están siendo considerados que son muy importantes a nivel global, tienen soluciones locales. Hablamos de grandes temas nacionales, pero lo local no lo abordamos.

—¿Qué significaría que se aumente el presupuesto ambiental?

—Significaría, por ejemplo, poder poner en funcionamiento la Agencia de Cambio Climático que tenemos en Mendoza y que hace cinco o seis años que no funciona. Podríamos volver a tener las áreas naturales protegidas en funcionamiento, controlar la actividad petrolera, trabajar sobre el tema residuos. Por ejemplo, si al intendente Suárez le interesa, podríamos ir a Guaymallén junto a Iglesias y visitar Puente de Hierro donde el intendente está arrojando 300.000 kg por día de basura en un basural a cielo abierto, con la napa de agua a dos metros. Trabajan ahí 400 personas a diario revolviendo, sacando, separando basura y hasta muchas veces comiendo los residuos. Esa es la realidad. Hoy los residuos sólidos urbanos representan alrededor del seis u ocho por ciento de los gases de efecto invernadero.

—El tema de los residuos, ¿a quién le corresponde?

—A los municipios. Por el artículo 124 de la Constitución, los recursos naturales son manejados por la provincia y por delegación a los municipios.

Hoy el gran problema del cambio climático nuestro, en nuestro proceso de adaptación, es el agua. Si bien tiene una base climática, tiene un gran problema de gestión en la provincia porque no hay una política hídrica adecuada para enfrentarla. Esto que antes parecía “no va a haber agua para regar”, este verano va a ser “no va a haber agua para tomar” en grandes zonas urbanas por falta de infraestructura.

En vez de priorizar una plaza o arreglar tres veces la calle Arístides Villanueva, los municipios deberán priorizar los temas para mejorar la situación del cambio climático.

Hay mil cosas para hacer, pero eso no lo tiene que hacer Nación. Uno, si quiere, puede ir después con este tipo de propuestas a buscar financiamiento internacional o proponerlas a Nación. Pero esto no depende de una declaración de emergencia nacional; depende de políticas claras y concretas de los municipios que se puedan hacer mañana y que no son onerosas: deben ser prioridad para la inversión.

Comentarios

comentarios