José Pozzoli: “La elección de la reina de Guaymallén ha sido un debate innecesario”

En entrevista con G24, el subgerente del INA contó acerca de los nuevos proyectos en el ámbito vitivinícola y brindó su opinión sobre lo sucedido con las reinas en el departamento.

El subgerente del Instituto Nacional del Agua (INA) José Pozzoli fue entrevistado por G24 y habló sobre los nuevos proyectos que se vienen en materia hídrica en Mendoza. Pozzoli explicó a qué se debe el derroche de agua y dio su opinión acerca del escandaloso debate en torno a la elección de las reinas de Guaymallén.

El ministro de Agricultura estuvo en Mendoza, ¿no?

Sí. Junto a él vamos a firmar un convenio debido a que hemos recibido un financiamiento de 350 millones de pesos para la construcción de un centro interinstitucional con el fin de estudiar la sustentabilidad vitivinícola, especialmente en lo que respecta a temas hídricos. Esto significa estudiar cómo se puede mejorar la eficiencia hídrica y la sustentabilidad vitivinícola, no solo en temas de investigación sino con transferencias, capacitaciones para productores, bodegas, etc.

¿Tiene alguna vinculación la huella hídrica con este programa?

La huella hídrica es básicamente cómo determinamos la cantidad de agua que se usa en un producto. Este centro va a poder establecer exactamente cuál es la huella hídrica, la cantidad y calidad de agua que se utiliza en nuestros productos, en bodegas o en el sector vitivinícola en general. A partir de eso, se podrán hacer algunas reformas e inversiones para hacer un uso más eficiente de los recursos. Uno de los grandes temas de este tipo de inversiones en investigación y transferencias es la huella hídrica o huella de agua.

Contanos acerca del proyecto PROVIAR II.

Este programa va a ser ejecutado por el Instituto Nacional de Vitivinicultura y será una gran inversión en el tema del agua. El Gobierno nacional ya tomó la decisión de que se volcaran 40 millones de dólares a la vitivinicultura nacional. Esto sirve para fortalecer la integración y la inversión en pequeños y medianos productores vitivinícolas y bodegas que se asocien para un proyecto productivo.

Desde el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) se está trabajando activamente con ese programa porque gran parte de los recursos que se van a volcar a pequeños productores y bodegas es para hacer más eficiente el recurso del agua.

También contanos sobre el estudio de recursos hídricos de la vitivinicultura.

En un panorama general de los recursos hídricos de la provincia, alrededor del 80% va a la agricultura y esta tiene un grado de ineficiencia del 40%. Esto quiere decir que se desperdicia gran parte del agua empleada. Lo que se demuestra es que la vitivinicultura no está ajena a este proceso de derroche, de falta de eficiencia de recursos hídricos, y gran parte del agua que se usa podría ahorrarse o utilizarse de manera más eficiente. Lo que nosotros planteamos en este estudio es la falta de inversión en sistemas de riego y eficiencia hídrica.

¿Qué opina sobre las reinas de Guaymallén?

Ha sido un debate innecesario que ha tomado trascendencia nacional. Digo “innecesario” porque perfectamente se podría haber seguido trabajando como se venía haciendo hasta ahora con el municipio y elegir nuestra reina, nuestra fiesta popular. Me parece que, cuando se toman este tipo de decisiones, hay que trabajar mucho en preguntarle a los/las vecinos/as de Guaymallén cuál es su visión y no hacerlo a sus espaldas.

Es un tema menor si lo miramos desde la perspectiva de los grandes problemas que hay en Guaymallén como seguridad, tránsito, empleo, vivienda, salud, pobreza. Sobre todo, en las zonas periféricas hay necesidades básicas no resueltas.

No es un problema de derechos de la mujer o de cosificación. Me parece que ha sido un capricho que ha terminado en estos escándalos y que, si realmente les interesara contener a las mujeres que están teniendo algún tipo de problema, en donde hay que demostrarlo es en los presupuestos municipales que destinan a eso y no en este tipo de actitudes.

