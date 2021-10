Javier Rodríguez presenta sus próximos espectáculos

En entrevista con G24, el músico, compositor y director de Guaymallén Coral contó acerca de su experiencia durante la pandemia y qué conciertos tiene este fin de año.

Javier Rodríguez es músico, compositor y director de Guaymallén Coral. Recientemente compartió con G24 sus experiencias de ser artista durante la pandemia de Covid-19. Además, contó cuáles serán sus próximas presentaciones antes de fin de año.

—Durante la pandemia permaneciste en tu casa y estableciste un buen lazo familiar ¿no?

—En realidad, la mayor complicación, que ha sido un factor común en la profesión, ha sido el no salir a trabajar. Hemos estado guardados en casa con todo lo que eso implica. Buscándole la parte buena, ha sido muy lindo estar con la familia. Fue una especie de reencuentro, de conocernos y aprender a convivir.

—¿Cómo es la actividad ahora que estamos saliendo un poco de la pandemia?

—Por la pandemia tuvimos que suspender una gira que teníamos en Holanda de 20 conciertos entre noviembre y diciembre del año pasado. Ahora, de esos 20 conciertos, solamente hay 10 para el mes de diciembre, así que estamos esperando la apertura total y que me manden los pasajes porque las fechas ya están comprometidas.

—Contanos qué estás haciendo ahora.

—Este año estoy empezando a celebrar mis 30 años con la profesión de músico. El sábado 16 de octubre realicé un concierto celebrando en el Cine Teatro Plaza de Godoy Cruz. Participaron un grupo de artistas invitados y con un repertorio de 25 canciones.

—Contanos de tu repertorio: ¿hay uno nuevo o estás con las cosas de siempre?

—Siempre hay un repertorio nuevo porque siempre estoy en la búsqueda, tanto de lo compositivo como de lo interpretativo. Como esto es una celebración de 30 años de música, me resultó muy difícil elegir las canciones para, de alguna manera, plasmar esto de tanta música en tantos años, así que hice una lista de 70 más o menos y me tocó autocensurarme. Todas son canciones lindas y significativas, obviamente las cantaba porque me gustaban, pero tengo que adaptarme a los horarios y quedaron solo 25. Algunas son tradicionales, de folklore, de folk, canciones mías grabadas, nuevas, con invitados, con poesías.

—¿Cómo está la situación de tu actividad coral?

—Está muy bien. Nosotros nunca dejamos de trabajar. Fue muy difícil con la virtualidad porque no todo el mundo tenía buena conexión a internet o un dispositivo que funcionara bien. También hay gente negada a la tecnología y respetamos eso. Pero hemos estado activos, hicimos muchas canciones, algunas están en los videos en el canal de YouTube “Guaymallén Coral”. Este año también tuvimos una audición e inmediatamente vino de nuevo el encierro y hemos retomado la actividad presencial recién hace 3 meses.

—¿Cómo termina tu año?

—La idea es hacer una segunda parte con otro repertorio porque todavía queda el de los musicales, de las obras conceptuales, el repertorio que yo he hecho con distintos coros. Así que es otro formato y vamos a ver cómo funciona. La idea es hacerlo el año que viene. Y el sábado 30 de octubre en el Teatro Independencia tengo otro concierto exclusivamente como homenaje celebrando la música de Ariel Ramírez en sus 100 años de nacimiento. Ahí voy a estar con otros artistas, Leonardo Pitella, que es un joven concertista de piano, el “Coral Guaymallén”, Alejandra Marengo, y un grupo instrumental integrado por Daniel Morcos, Pablo Quiroga en la percusión, Mauricio Achem en bajo y yo voy a tocar alternadamente guitarra y charango, además de cantar. Y luego tenemos un montón de actividades con las vendimias distritales promovidas por el municipio de Guaymallén con “Guaymallén Coral” durante noviembre y diciembre.

—O sea, vas a actuar acá en Guaymallén.

—Sí, con “Guaymallén Coral”, en distintos distritos. Van a ser el 27, 28 y 29 de noviembre y 3 y 4 de diciembre donde el municipio celebra vendimia con las fiestas distritales. No sé aún cuáles serán los lugares exactos.

