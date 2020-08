Importantes operativos sanitarios en zonas vulnerables

Ya se han efectuado en San Carlos, Tunuyán y Tupungato, y continuarán durante el mes de agosto. Autoridades destacan que “en ningún operativo tuvimos que realizar testeos por COVID-19”.

El Gobierno de Mendoza lleva adelante operativos sanitarios en todo el Valle de Uco. Comenzaron los primeros días de julio con el objetivo de acercar el sistema de salud a zonas vulnerables y realizar diagnósticos de COVID-19, testeando a personas que presentaran síntomas respiratorios. Estos operativos continuarán en el mes de agosto, en zonas alejadas de los centros urbanos o zonas en situación de vulnerabilidad.

Los operativos de salud iniciaron en Tupungato, luego continuaron en San Carlos, y posteriormente en Tunuyán. “El objetivo es buscar en zonas vulnerables personas que necesitan del sistema de salud pública pero que no concurren por distintas razones. Y además se busca a pacientes sintomáticos respiratorios, para hisoparlos en el lugar”, informó Rodolfo Guillén, coordinador de Salud en Valle de Uco.

El funcionario también destacó que “en todos los operativos que hemos realizado no se ha detectado ningún paciente con síntomas respiratorios, que no haya consultado previamente y esté evaluado. Esto es muy bueno porque significa que no hemos encontrado en estas zonas ningún caso con síntomas de enfermedad respiratoria que no esté asistido por el sistema de salud. Esto se debe al intenso trabajo en equipo que llevamos adelante”.

Las acciones que se realizan en estos operativos son: buscar a enfermos crónicos que no se hayan acercado al sistema de salud; detectar a menores que sin vacunas; asistir a embarazadas que no posean los controles correspondientes, y localizar a personas con sintomatología y nexo con positivos de COVID-19. Si se detectan personas con sintomatología y nexos probables, de forma inmediata y en el lugar se les efectúa el hisopado.

En Tunuyán los operativos iniciaron en Vista Flores y los lleva adelante el Área Sanitaria de este departamento en conjunto con el Hospital Scaravelli, acompañados por la Policía de Mendoza. Al respecto, la Coordinadora departamental, Verónica Atencio, destacó el trabajo de los equipos de salud e indicó que a “estos operativos los llevaremos adelante en todas las zonas vulnerables de Tunuyán”.

En Tupungato, se realizaron en el Cordón del Plata, en el barrio Integración y en el Loteo Bazán. Se han controlado alrededor de 600 personas. Los operativos continúan en el barrio El Progreso de La Arboleda, en conjunto con el municipio de Tupungato, organismo que entrega lavandina y alcohol en gel.

En este sentido, la coordinadora del Área Sanitaria de Tupungato, Mariangeles Olmedo, detalló que “los operativos continuarán en agosto. Estamos muy comprometidos en cuidar la situación sanitaria de Tupungato, por eso hacemos la mayor cantidad de controles de salud que se nos posibilita, tanto a adultos como a niños”.

En San Carlos, estos operativos se efectuaron en los primeros días de julio, sobre calle El Indio, Barrio Salmaso y Loteo Moreno, y posteriormente las brigadas se comenzaron a ocupar de contener nexos de casos positivos de COVID-19 que se presentaron tanto en San Carlos como en Tunuyán, ya que en San Carlos se registraron más de 40 familias aisladas. “En este departamento los operativos los hicimos para detectar y realizar prevención y promoción de salud. Los agentes sanitarios propusieron las comunidades, y posteriormente se abocaron al trabajo de contención de nexos de coronavirus”, explicó la coordinadora del Área Sanitaria de San Carlos, Alejandra Militello, quien informó que “estos operativos se retomarán en agosto”.

Cabe señalar que el personal que trabaja en estos operativos utiliza vestimenta apropiada para realizar las revisiones domiciliarias, con los elementos de protección personal: mamelucos, camisolines, caretas, antiparras, barbijos y guantes. Además, se cuenta con materiales para tomar signos vitales, para colocar vacunas si es necesario, con personal para realizar los hisopados de ser necesarios, planillas para controles epidemiológicos para saber cuántos viven en las casas, cuántos son menores, si hay discapacitados, adultos mayores, enfermedades preexistentes, embarazadas sin los controles correspondientes, y enfermos respiratorios.

Fuente: Prensa de Gobierno.

Comentarios

comentarios