“Huerta Zen”, un ejemplo de innovación agrícola

En entrevista con Diario G24, Marcelino Blanco, cuenta sobre su proyecto “Huerta Zen” y sus colaboraciones solidarias para el cuidado del medio ambiente.

Marcelino Blanco es el titular de Huerta Zen, un proyecto que se está desarrollando en el departamento de Guaymallén. El mismo tiene como objeto promover el cultivo orgánico en huertas urbanas. Además, Blanco colabora en proyectos sociales que tienen como prioridad el cuidado del medio ambiente.

Una de las recientes colaboraciones de Blanco tuvo lugar en la Laguna del Viborón. La Laguna es una reserva de agua, un humedal ubicado en el límite entre Guaymallén y Maipú. Blanco explicó que la reserva sufrió recientemente un vaciamiento y esto produjo la pérdida de muchos animales. Su colaboración consistió principalmente en darles el espacio para difundir lo que sucedía a las personas encargadas del lugar, quienes querían exponer la situación, pero no eran escuchados por nadie.

En relación a su proyecto “Huerta Zen”, Blanco expresó su opinión con respecto al consumo de verduras. Él considera que consumir este tipo de alimentos es una sana conducta y no cree que haya que desconfiar de la calidad de los productos. También contó que no solo consumir verduras es bueno para el cuerpo, si no que también consumir algo producido por uno mismo tiene un impacto mayor y más profundo a nivel personal y social.

Uno de los recientes proyectos encarados desde “Huerta Zen” son las semillas de mostaza de Osaka y de mostaza mizuna. El proceso para cultivarlas es muy sencillo y, de hecho, Marcelino contó que las semillas que más se compran salen de su huerta. Entre los principales beneficios de estas semillas, encontramos que crecen en el pasto, son muy bonitas y poseen un excelente sabor.

Proyectos como los de Huerta Zen son espacios muy interesantes para el desarrollo de la actividad agrícola y también para que nuestros niños y jóvenes comiencen a vincularse con el agro.

