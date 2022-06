Héctor Ortíz: “Mendoza se ha convertido en el corazón del futsal del país”

nuestra provincia será sede del Campeones Argentino de Selecciones de Fútbol de Salón , del que Mendoza es pentacampeón de manera consecutiva:. A horas del inicio del torneo que se disputará en el, Los Andes dialogó con, quien es presidente de la federación desde 2011.

-¿Cómo están a dos días del inicio del Argentino de Selecciones?

-Vamos a ser protagonistas, dentro del futsal, del torneo más importante del país. Y tiene un condimento especial porque nos toca defender los cinco títulos seguidos, en nuestra provincia y en un estadio que es una belleza. Hay un montón de ingredientes que hacen que uno esté eufórico y medio loco por todas las cosas que se van haciendo. Porque si bien ya teníamos todo armado, se nos van ocurriendo más cosas para hacer.

-Además de los logros deportivos otro hito importante es el auge que tiene el futsal a nivel provincial. ¿Dónde está la clave?

-Indudablemente Mendoza se ha transformado en el corazón del futsal del país. El éxito se debe a todos los clubes que se han animado a apostar por el desarrollo del futsal dentro de sus cronogramas de actividades. Nuestra tarea ha sido organizarlo, gestionar torneos coherentes con la gran cantidad de jugadores y de equipos que hay, lo que se torna cada vez más difícil porque cada vez son más y todo es más exigente. Hay que estar ideando y cambiando de un año a otro los sistemas de torneos, etc. Desde que asumimos en 2011 nuestra tarea ha sido organizar, ordenar y gestionar su desarrollo. Los resultados hoy se ven en la gran cantidad de asociados y en la calidad del futsal que se juega en la provincia. Si bien faltan cosas por hacer y mejorar, estamos en el camino correcto para llegar a la meta deseada, que es que Mendoza siga perteneciendo al umbral más alto de esta disciplina a nivel nacional.

Héctor Ortiz, Presidente de la Federación Mendocina de Futbol de Salón, en el estadio cerrado Arena Aconcagua de Ciudad Foto: José Gutierrez/ Los Andes

-¿Cuál ha sido la arista fundamental para que en Mendoza se juegue tan alto nivel de futsal?

-El desarrollo de las divisiones inferiores colaboró para que los jugadores que llegaron a Primera sean nacidos en el futsal. En un principio eran jugadores de cancha grande y de otros deportes que veían en este deporte una diversión. Ahora, los jugadores de Primera tanto masculino como femenino son nacidos en el futsal. Ojo, y hablamos de los cinco títulos de la selección masculina porque es el evento que se juega ahora. Pero de siete torneos nacionales que se han jugado a nivel femenino, Mendoza salió campeón en seis.

-Lleva once años como titular de la FEFUSA y tiene mandato hasta 2023. ¿Su idea es continuar?

-Hace unos años ya que mi idea es abrir paso a nuevos miembros de comisión directiva, lo que sucede es que no es fácil. Es una actividad que ha crecido tanto que demanda mucho tiempo y gracias a Dios por mi edad y mi situación laboral, lo he tenido. Pero también quiero tener el tiempo para dedicarme al futsal a nivel nacional, y las dos cosas no se pueden.

-El año pasado se presentó para terminar con la hegemonía de 26 años de Pedro Bonettini. ¿Qué pasó?

-Sí, hubo una votación en la que perdimos. Fue todo muy raro porque la lista nuestra agrupaba a nueve federaciones, que a su vez agrupan el 75 por ciento de los jugadores federados del país. La lista que ganó, que es la de Bonnettini, agrupaba el 25 por ciento de los jugadores federados, pero tenía 17 o 19 votos, algo así. Es decir que federaciones de 200 jugadores tienen un voto al igual que Mendoza que tiene ocho mil.

-Definitivamente hay que modificar el estatuto…

-Y sí, pero para cambiar el estatuto hay que cambiar la comisión directiva, que es para lo que estamos trabajando.

-¿Cree que es una dictadura lo de Bonettini?

-No tanto como una dictadura, pero sí ya es un ciclo cumplido. Bonettini ha sido un gran dirigente a nivel nacional. Y yo gestiono gracias a él, ya que, en 1994, en medio del Mundial que se estaba jugando en Argentina, que el presidente anterior dejó todo y desapareció, él tomó la posta de la Confederación Argentina y la sacó adelante a pesar de las deudas y los desastres que había heredado.

-Es el Grondona del futsal…

Y, lamentablemente cuando uno se mantiene tanto tiempo en el poder pasa eso. Por eso es que yo también quiero dejarles paso a nuevos aires y no convertirme en el Grondona de Mendoza, es lo que menos me interesa.

-Su idea es proyectarse como dirigente a nivel nacional…

-Sí, y si no da la posibilidad de proyectarse al menos trabajar. Se ha armado un grupo de federaciones muy lindo y muy grande, incluso después de las elecciones se sumó alguna más, y uno quiere trabajar para el desarrollo del deporte como debe ser.

En el Estadio Arena Aconcagua, autoridades de la provincia y de FEFUSA, presentaron el Torneo Argentino de FUTSAL 2022. / Gentileza.

-Además de ceder las instalaciones del Aconcagua Arena, ¿de qué manera el gobierno provincial ha apoyado este evento tan importante para Mendoza?

-La Subsecretaría de Deportes no ha apoyado con esto, que no es un dato menor. Un estadio que uno debe cumplir muchos requisitos legales para poder utilizarlo y ellos nos apoyan dando la posibilidad de usarlo. Acá en Mendoza no hay prácticamente uso del Aconcagua Arena porque ponerlo en movimiento debe implicar un costo muy elevado, y eso es mucho. La Municipalidad de Capital también nos ha dado una gran mano, ayudándonos con un montón de detalles que hacen falta para realizar el torneo. Y la Municipalidad de Maipú, que también nos apoya facilitando el estadio Ribosqui. Los costos de abrir cada estadio son muy elevados y se hacen cargo quienes lo manejan. Tengo que reconocer que el apoyo es muy grande, porque si tuviéramos que pagarlo nosotros no sé si podríamos hacerlo.

-¿Generará dividendos para la federación organizar este torneo?

-No en nuestro deporte. La entrada cuesta 200 pesos, que es un valor casi simbólico. Estimando más o menos un número de gente durante los siete días que dura el torneo, se intenta paliar el 50 por ciento del costo del torneo. Tenemos algunos sponsors que van a costear la otra parte y el resto lo va a poner la federación, que es lo que consideramos en el presupuesto de principio de año íbamos a necesitar para afrontar los gastos del certamen. El futsal es muy especial en el aspecto de la recaudación, la gente viene pero no le gusta mucho pagar.

-¿Cree que el futsal en Argentina va camino a profesionalizarse o estamos muy lejos de eso?

-No, estamos muy lejos. Los clubes de futsal trabajan de manera profesional porque tienen tres o cuatro entrenamientos semanales, tienen técnicos que son profesionales y cobran, tienen preparadores físicos y se preparan de manera profesional. Pero para llegar al nivel profesional no están dadas las condiciones. Por ejemplo, el futbol sala que juega la AFA, algunos clubes tienen jugadores semiprofesionales. Pero tienen el apoyo de AFA, que les baja dinero. Por ejemplo, este año AFA empezó con un plan quinquenal en el que AFA les ha depositado 5 millones de dólares para el desarrollo del deporte en todo el país. A su vez, la FIFA le baja a la AFA un dinero bastante superior a ese monto, entonces eso hace que el deporte sentado sobre otras bases pueda ser profesional.

-Usted tocó un tema clave. Uno de los objetivos que se ha puesto la Liga Mendocina de Fútbol en la actual gestión de Omar Sperdutti es activar el fútbol sala en sus clubes afiliados. ¿Eso implicaría un perjuicio para Fefusa?

-Hay un reglamento de la CAFS que impide que un club o un jugador compitan en las dos federaciones al mismo tiempo. Creo que los equipos van a tener que resolver esa situación internamente porque ya tuvimos un caso el año pasado. Hubo que suspender a algunos jugadores de San Martín porque estaban participando en un torneo de la AFA en la Liga Rivadaviense. Por otro lado, el futsal AFA tiene una cantidad de requisitos y obligaciones para poder practicarlo que lo hacen bastante oneroso. Es todo un tema.

-¿Qué sucedió con la denuncia de irregularidades que hicieron algunos colegas suyos en 2019 sobre su gestión?

-Sí, había irregularidades y tenían razón porque cuando recibimos la federación lo hicimos con cinco balances atrasados y sin papeles. Empezamos con ese problema más todo el trabajo que había que hacer. Con el paso de los años contratamos una contadora que fue recabando datos para ir armando esos balances y realmente no le dimos toda la importancia que tenía. Si bien se hacía no terminábamos de presentarlo y no se hacía la Asamblea, y en el año 2018 gente que estaba en la comisión, que quería hacerse cargo, no encontraron mejor manera que hacer este tipo de denuncia. Se hizo la asamblea como correspondía, le pedimos perdón a todos los delegados y a las instituciones por la desprolijidad. Entendieron que no había sido mala voluntad ni que nos habíamos robado nada cuando pudieron tener a su alcance los papeles para poder verificarlo y la gente que había hecho la denuncia se disculpó en la misma asamblea e inclusive uno de ellos sigue trabajando con nosotros. Fue una desprolijidad de parte nuestra, porque no le dimos la importancia que tenían los papeles, pero gracias a Dios ahora está todo al día y como corresponde.

-¿Qué superávit tiene la federación?

-La federación tiene un ahorro de aproximadamente diez mil dólares. En todos los balances se va viendo ese superávit. Todos los años, en la reunión de delegados, hacemos un presupuesto de costos que se considera que se va a necesitar durante el año. Ese costo, dividido por la inscripción que pagan los clubes y lo que deberían pagar los jugadores de derechos federativos. Lo hacemos siempre en base al número de jugadores del año anterior, y cada año ha habido entre 500 y 600 jugadores más, que hacen que la federación tenga un superávit y se ve traducido en ese ahorro en dólares.

-¿Cuántos jugadores federados tiene la Fefusa?

-Hasta ahora estamos llegando a los ocho mil federados, pero siempre en el Clausura se suman alrededor de mil o mil quinientos más, así que calculo que vamos a terminar el año con cerca de diez mil jugadores. Nosotros recibimos la federación con dos mil jugadores y se fueron varios porque al primer cambio que hicimos fue que no podía haber asociaciones que no tuvieran personería jurídica, entonces hubo clubes que tuvieron que dejar.

-¿Y con ese superávit existe la idea de proyectar algún inmueble para la federación?

-Estamos buscando un terreno que ya nos han ofrecido para poder hacer las instalaciones de la federación y el futuro estadio, si algún día se puede llegar a concretar.

-¿Están cerca de adquirir ese terreno, dónde sería?

-Es un terreno municipal dentro de la Capital que nos darían en comodato, aunque no puedo decir exactamente donde es hasta que se concrete. Si Dios quiere estamos muy cerca de concretarlo. Ese dinero que tenemos ahorrado nos servirá para hacer la primera parte, que es lo cierres, el proyecto, los servicios, etc.

Mendoza sede del Argentino de Selecciones de fútbol de salón.

-¿Cómo ve a la selección de Gustavo Gallardo?

-Muy bien. Han entendido el sistema de juego del técnico y hay jugadores nuevos. Los veo enchufados y con muchas ganas. Están esperando el domingo para jugar y eso es muy importante porque es actitud y en cualquier orden de la vida multiplica cualquier tipo de conocimientos y habilidades. Estamos muy ilusionados.

-Una lástima que no pueda estar Renzo Grasso…

-Una pena que no esté con nosotros, pero un gran orgullo que tengamos un jugador de Mendoza jugando una final en la Liga “A” de Italia.

Héctor Ortiz, Presidente de la Federación Mendocina de Futbol de Salón, en el estadio cerrado Arena Aconcagua de Ciudad Foto: José Gutierrez/ Los Andes

Su trayectoria como deportista y dirigente

“Yo no fui jugador de futsal. Fui jugador de rugby en Maristas durante muchos años. Gracias a Dios tuve la oportunidad de jugar en Primera y en la selección mendocina. Tuve suerte. Era pilar izquierdo. Después de algunos años quise devolverle al deporte todo lo que me había brindado e incursioné como dirigente deportivo del básquet femenino del Club Andes Talleres. Mayormente son los hijos los que nos acercan al deporte porque ellos lo practican, y terminé siendo miembro de la subcomisión de básquet femenino. Después me hice socio del Club Alemán, fui tesorero de la comisión directiva, empecé a apoyar al hockey sobre césped y fui vocal de la comisión directiva de la Confederación Mendocina de hockey sobre césped y en el año 2009 me pidieron que les diera una mano en el Tribunal de Disciplina de Fefusa. Empecé ahí y acá me tenés, no paré más. Y con el futsal del Club Alemán estoy ligado desde el 2005 más o menos”.