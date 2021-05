Los ex empleados de ENCOTEL Y ENCOTESA piden que se trate la ley de resarcimiento económico, pedido que mantienen desde 1999.

Por Sebastián Echegaray

Los ex trabajadores de las empresas ENCOTEL y ENCOTESA, las cuales se encuentran comprendidas dentro del Programa de Propiedad Participada, reclaman que el proyecto de resarcimiento económico sea tratado en la Legislatura, para que puedan cobrar el 14% de las acciones que les corresponden.

El problema comenzó hace varios años atrás y todavía sigue sin resolverse, “nosotros hace más de 20 años que estamos con esta deuda del Estado, el Estado tiene una deuda con nosotros. En el Programa de Propiedad Participada muchas empresas estaban en la misma situación nuestra y cobraron, como YPF, Aerolíneas, Entel, todas esas empresas ya cobraron y nosotros hasta el día de la fecha no”, dijo María Inés Rojas, referente del Programa de Propiedad Participada.

El pedido de los trabajadores al Estado tuvo su origen hace más de dos décadas, “no lo pudimos lograr el resarcimiento económico por Menem. Cuando el señor Menem concesiona y privatiza a la empresa pasa a manos del grupo SOCMA, Banco Galicia y Correo Inglés. La empresa concesionaria y el Estado cobraron un porcentaje, y nosotros el 14% que nos correspondía porque el señor Germán Kammerath, quien era el secretario de comunicaciones en ese momento, en el año 1999, nos envía una carta a cada empleado, donde nos decía que éramos accionistas con el 14% de las acciones”, aseguró la referente del PPP.

Dada esta situación los ex trabajadores elevaron su pedido a ambas cámaras de la Legislatura. En la Cámara de Diputados de la Nación, la impulsora es Romina Del Plá, mientras que en Senadores está Silvina García Larraburu.

A pesar de esto, siguen teniendo inconvenientes con el proceso de tratado del proyecto, “los últimos los presentamos en 2019, que se cayó ahora en marzo y en marzo se volvió a levantar, y tuvieron mucho que ver los gremios también, ya que en ese momento cuando se iban a pagar las acciones, el gobierno hizo un arreglo con los gremios, y estos aceptaron ese convenio que tuvieron en aquel momento”, dijo Rojas.

Además, María expresó su punto de vista con respecto a la posibilidad de encaminar el caso por vía judicial, “ya se hizo. Algunos compañeros de otras provincias, por ejemplo, La Pampa, San Juan, Chaco, Tucumán hicieron en su momento juicio y perdieron en la primera, segunda y otros perdieron hasta en la tercera instancia. Por vía judicial no, por eso nosotros decimos que este es un proyecto de ley que está presentado y no está asociado al juicio”.

Después de varios inconvenientes para que el proyecto sea tratado, los ex empleados de correo continúan con incertidumbre, “nosotros estamos esperando de que esto se trate, pero no sabemos el porqué del impedimento de que no es tratado. El año pasado se podría haber tratado porque ya está en comisión, pero no es tratado y el año pasado por la pandemia no se trató y este año volvemos otra vez, y en diciembre ya cambian las bancas”.

