Guzmán confirmó que sigue el cepo, con un dólar 30% más caro

El ministro de Economía, Martín Guzmán anunció que por ahora sigue el cepo cambiario de u$s 200 por persona para atesoramiento, aunque será 30% más caro adquirirlos, no así para liquidar divisas. Fue una de las confirmaciones que dio el funcionario al presentar hace minutos la “superley” con el contenido del plan económico que enviará al Congreso para su aprobación.

El impuesto a la compra de dólares del 30% lleva el tipo de cambio oficial por encima de los $82, mientras resta esperar la reacción del mercado paralelo que antes de los anuncios del ministro cotizaba en $72. Aunque no aplicará a la liquidación de divisas.

“Necesitamos desalentar el ahorro en una divisa que no producimos”, dijo el economista.

Además, Guzmán detalló que el 70% de lo que se recaude irá con destino al sistema previsional y el 30% restante a la construcción de viviendas”, en la rueda de prensa que brindó este mediodía en la sede de la cartera a su cargo.

“Esto es parte de un plan macroeconómico integral, y esperamos que no impacte en los precios. Buscamos proteger las poquísimas reservas que tenemos, e incrementarlas porque las divisas seguirán liquidándose al tipo de cambio oficial“, consignó Guzmán en conferencia de prensa.

Las reservas del Banco Central rondan los u$s 48 mil millones, con buena parte de ese volumen en bonos y títulos de deuda heredados de la administración Macri. Así, la liquidez a disposición de Hacienda no supera los u$s 15 mil millones, a la espera de los ingresos por liquidación de exportaciones de granos.

Fuente: Sitio Andino.

