Guerra en primera persona: así es la historia de un argentino en las trincheras de Karabaj

—Yo ya había estado en esa región. No era la primera vez. La conocía. Había ido en 2015, creo que esa fue la última vez, también para recorrer las trincheras justamente de pueblos que ahora quedaron bajo dominio de Azerbaiyán. Y en esa ocasión fui con un canal de televisión de aquí de Argentina, Telefe Noticias, que es uno de los canales más importantes de Argentina. Y recorrimos las trincheras , la historia de Nagorno Karabaj como república no reconocida.

Cuando estaba todavía volviendo en la etapa de posguerra se me acercaban madres con hijos, chiquitos, con dos, tres hijos, y me decían “¿puedes conseguirme un lugar para dormir?”. Volvían de Armenia y me decían: “mi marido murió en la guerra. Tengo tres hijos y el lugar donde yo habitaba ya no pertenece más a Armenia”.