GUAYMALLÉN VIVE EL DÍA MUNDIAL DEL RECICLAJE

El Día Mundial del Reciclaje se celebra desde el 17 de mayo del 2005 por declaración de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). Se trata de una fecha oportuna para tomar conciencia, repensar hábitos y recordar la relación con los residuos que se generan a partir de las actividades cotidianas. Actualmente, el error común es creer que todo es basura y, cuando ya no se necesita, se puede descartar como tal. Algo que, lamentablemente, las personas suelen hacer en cauces, acequias, en la vía pública y, en el menor de los casos, en sitios adecuados como contenedores, cestos y puntos verdes. Y eso no significa que simplemente desaparezca sin ocasionar daños al ambiente y a las personas que lo habitan. Por eso, en este contexto, resulta fundamental comprender e interiorizar que si un elemento puede darle vida a otros a partir de su reutilización no es basura, es un residuo.