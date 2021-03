Guaymallén se suma al Día Mundial de la Eficiencia Energética

El 5 de marzo se celebra el Día Mundial de la Eficiencia Energética, en conmemoración de la primera conferencia internacional sobre el tema que se realizó en Austria en 1998. En este contexto, el municipio invita a reflexionar sobre la importancia de su uso racional para avanzar hacia una sociedad sostenible y frenar el cambio climático.

La energía es considerada una pieza clave para la humanidad por su presencia en la mayoría de los servicios esenciales. Se define como la capacidad que tienen los cuerpos para producir trabajo en forma de movimiento, calor o luz. De cualquier forma que se utilice, en mayor o menor medida genera un impacto en el ambiente. Vale destacar que cuanto mayor es la eficiencia de energía de un producto, mayor ahorro en el consumo para cada usuario. Pero además de esto, que beneficia a la economía familiar, también permite disminuir la necesidad de ampliar la infraestructura energética y evitar el sobrecalentamiento de la existente, reducir la generación de energía proveniente de fuentes no renovables y mitigar las emisiones de los gases de efecto invernadero y el calentamiento global. Ambos factores se producen por que las principales fuentes de energía primaria de Argentina son combustibles fósiles, es decir, gas y petróleo. A esto se suman otros procesos industriales, como la generación de residuos urbanos y la expansión de la agricultura, la ganadería y la deforestación. No es solo la perilla de luz que permite iluminar un espacio sino todo un sistema previo de producción, transporte y distribución.

Esto se vincula directamente con el Acuerdo de París firmado en 2015, que comprometió a los países miembros a reducir el nivel de emisiones de dióxido de carbono (CO2) para limitar el incremento de la temperatura media de la tierra en 2°C por encima de la era preindustrial. Para contribuir con esta causa de reducción hay dos alternativas posibles en materia energética: hacer un uso responsable de la energía y utilizar tecnología eficiente; y diversificar la matriz de generación eléctrica, incorporando fuentes renovables. En el caso de la comuna, desde el año 2018 trabaja en la reconversión de luminarias a tecnología LED tanto en espacios públicos como en las distintas dependencias municipales.

Lo importante es que, desde su lugar, todas las personas pueden contribuir con esta causa. El esfuerzo se reduce a modificar nuestra conducta diaria para incorporar ciertos hábitos, entre los que se pueden mencionar:

– Utilizar luz natural, siempre que sea posible.

– Apagar las luces al retirarse de un espacio.

– Al momento de reemplazar las lámparas de la casa, invertir en tecnología LED.

– Climatizar solo los ambientes que se estén utilizando y apagar la calefacción o refrigeración al abandonar el lugar.

– Usar equipos de aire acondicionado a una temperatura mínima de 24°C en verano y de 20°C en invierno.

– Colocar burletes para reducir las filtraciones de aire en puertas y ventanas.

– Regular la temperatura del agua caliente desde el termotanque, calefón o caldera para evitar entibiarla utilizando agua fría.

– Controlar que la llama de la hornalla no sobrepase la base del recipiente. Esto no aporta calor a la cocción.

– No abrir el horno innecesariamente para revisar la comida.

– Colocar la heladera a 20 centímetros de la pared o de los muebles, y mantener limpia y ventilada su parte trasera.

– No guardar alimentos calientes en la heladera porque le demanda mayor gasto energético al motor.

– Apagar el monitor y los parlantes cuando no se utilice la computadora por mucho tiempo.

– Evitar cargar el celular de noche mientras se duerme, teniendo en cuenta que la batería se completa, sigue consumiendo energía y puede dañarse.

– Al momento de comprar electrodomésticos o gasodomésticos, priorizar aquellos cuya categoría de eficiencia energética sea como mínimo de clase «A».

– Apagar y desconectar los equipos que no se estén utilizando. Aproximadamente, un 15% del consumo de energía anual de una vivienda se produce por aparatos eléctricos o electrónicos conectados en stand-by (modo de espera).

Comentarios

comentarios