Guaymallén: nueva venta directa de garrafas

Los vecinos podrán acceder a garrafas de 10 kilos al precio oficial de $520.

Esta semana, desde este lunes y hasta el jueves 31 de marzo, los vecinos de Guaymallén accederán a la compra directa de gas envasado en diferentes locaciones. Las familias podrán pagar garrafas de 10 kilos al precio oficial de $520 (valor establecido por Resolución de la Secretaría de Energía de la Nación).

Se trata de una prestación coordinada entre el Municipio y las empresas distribuidoras, que está abierta al público en general, no impone límite respecto a la cantidad de unidades que se pueden comprar por persona y para acceder no es necesario el cumplimiento de ningún requisito en particular.

Cronograma

Hoy

9h: Plaza del barrio Di Rocco. Tabalqué y Ocayunta, distrito Colonia Segovia.

9:30h: Plaza del barrio Santa Rita. Calle Milagros S/N°, distrito Colonia Molina.

10h: Roque Sáenz Peña 14244, distrito Puente de Hierro.

10:30h: Unión Vecinal barrio Las Chacras. Calle El Comercio, Manzana C – Casa 24, distrito Puente de Hierro.

11h: Barrio Grilli Sur. Manzana H – Casa 11, distrito Puente de Hierro.

11:30h: Cancha del barrio Kraft. Calle 9 de Julio, Manzana B – Casa 28, distrito Los Corralitos.

12h: Escuela Leopoldo Lugones. Buenos Vecinos y Buena Nueva, distrito Colonia Segovia.

12:30h: Club La Primavera. Bauzá y Rufino Ortega, distrito La Primavera.

Mañana

9h: Centro de Capacitación para el Trabajo (CCT) N° 6-202. Cristóbal Colón 1890, distrito San José.

9:30h: San Lorenzo y Capilla de Nieve, límite entre los distritos Belgrano y El Bermejo.

10h: Espacio verde del barrio Lihué. Calles Brasil y Mariano Moreno, distrito Belgrano.

10:30h: Unión Vecinal del barrio Nueva Esperanza. Colombia y Virgen de las Nieves, distrito Belgrano.

11h: Barrio 11 de Junio (ex loteo Arroyo). Malvinas Argentinas y La Paz, distrito Belgrano.

11:30h: Barrio Nueva Alborada. Alighieri y Victoria, distrito El Bermejo.

12h: Barrio El Carmen. José Luis Cabezas y Piscis, distrito El Sauce.

Miércoles

9h: Unión Vecinal Barrio Villa Graciela. Tomas Edison 583, esquina Formosa, distrito Rodeo de la Cruz.

9:30h: Plaza 20 de Junio. Barrio Cocucci, distrito Rodeo de la Cruz.

10h: Barrio Luz de Vida. Buenos Vecinos y Vías del Ferrocarril, distrito Rodeo de la Cruz.

10:30h: Buenos Vecinos y Godoy Cruz, distrito Los Corralitos.

11h: Barrio Loyácono. Calle Pública y Tabanera, distrito Colonia Molina.

11:30h: Tabanera y Grenón, distrito Los Corralitos.

12h: Barrio San Vicente 5. Esparragueras S/N, Manzana B – Casa 1, distrito Los Corralitos.

Jueves

9h: Barrio Chavanne. Calles 25 de Mayo y 20 de Junio, distrito Jesús Nazareno.

9:30h: Barrio Castro. Ascazubi y Castro, distrito Jesús Nazareno.

10h: Barrio Rodríguez. Olavarría 1611, distrito Jesús Nazareno.

10:30h: Subdelegación Jesús Nazareno. Cerro Catedral 5755, barrio Los Pinos, distrito Jesús Nazareno.

11h: Barrio Santa Elvira. Charcas y Cadetes Chilenos, distrito Las Cañas.

11:30h: Plaza del barrio GUA. Achupallas y Cotagaita, distrito Las Cañas.

12h: San Juan de Dios 788, distrito Dorrego.

