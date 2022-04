Guaymallén dialogó sobre el espacio de las mujeres en la industria creativa

Este viernes por la tarde, el municipio realizó un conversatorio sobre el rol de la mujer en la industria creativa, en el marco del foro «Guaymallén naranja mujer». La idea fue visibilizar el trabajo, el esfuerzo, la trayectoria y las oportunidades que tienen las mujeres en el ámbito creativo y cultural o en la llamada «economía naranja».

Junto a Nancy Celayez, Beatriz Barbera y Ana Laura Nicoletti, se abrió una interesante mesa de diálogo sobre la temática. Las disertantes compartieron sus experiencias personales y profesionales, lo que han logrado dentro de sus actividades y los obstáculos que tuvieron que afrontar. A partir de allí, invitaron a reflexionar sobre la actualidad y a repensar el rol y la responsabilidad de las personas en la sociedad, los estereotipos heredados, el respeto, la empatía, y la resistencia que ha atravesado y aún atraviesa la mujer para insertarse en determinados rubros. A su vez, agradecieron y resaltaron el valor que tienen estos espacios de intercambio y también de formación.

Hacia el final, se sortearon ejemplares del libro «Aromas de vida» de María Teresa Barbera, madre de Beatriz.

Un poco más sobre las expositoras

Nancy Celayez nació en el departamento de General Alvear, pero reside desde hace 23 años en Guaymallén. Es abogada egresada de la Universidad Nacional de Cuyo y magister en Derecho Empresario. También se desempeña como artista plástica. Se inició en el estudio de la pintura con el maestro Julián Santandreu y desde hace algunos años está abocada al estudio de arteterapia en el Instituto de Arteterapia Junguiana de Barcelona. Ha participado en diversas exposiciones en Mendoza, Buenos Aires y Chile. Resistencia o preconcebido a sí venis de la Academia o no. Forma parte de estructuras mentales que creo que tenemos que superar. Si una persona tiene talento para desarrollarse en un área ko tendría porque tener inconveniente para eso. Artistas emergentes, los que no tenemos una consagración o no venimos de la academia roles o sdtereotipis que nos han asignado que tan cierto es esto. Dar espacio a personas que autoperciben.

Ana Laura Nicoletti, conocida en el ambiente artístico como la “Turca”, es una actriz y empresaria mendocina, con 20 años de trayectoria en la provincia. Desde hace 13 años es propietaria de Queen Disco, y desde hace 6 años de The Bar. Es una de las principales activistas por los derechos LGBT en la provincia.

Beatriz Barbera es profesora de educación física y empresaria gastronómica. Fue secretaría de Deportes de la provincia de Mendoza. Actualmente ocupa el cargo de presidenta de la Asociación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos.

