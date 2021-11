Foro Rural en Corralitos

Estuvieron presentes Gonzalo Navarro de la Agencia del Ministerio de Trabajo, Martin Hinojosa del INV, Jose Pozzoli del INA , Marcelo Costa del Banco Nación y Eber Pérez diputado nacional. Anabel Fernández Sagasti cerró el evento.

El Foro Rural tuvo lugar el sábado 23 de octubre en el Polideportivo de Corralitos. El mismo tiene como objetivo pasar del diagnóstico a la acción con distintas propuestas a concretar en el corto plazo. Los asistentes se dividieron en cuatro comisiones: frutihorticultura, vitivinicultura, ganadería y mujer rural.

Marcelo Costa explicó que Mendoza posee más del 10% de los préstamos del banco. En cuanto al dólar, dijo que es competitivo y que se puede trabajar perfectamente con ese valor. Para el futuro, espera dos años muy buenos.

Fernández Sagasti analizó: “Ya hemos estado en estos foros, la primera sensación es de impotencia porque el diagnóstico viene de hace mucho tiempo y no tenemos las herramientas de la provincia para poder transformar la realidad”. Además, señaló que ahora sí tienen el gobierno nacional y que esto “es una buena noticia para acercar nuestras conclusiones y propuestas de cómo podemos avanzar de a poco”.

Luego, la presidenta del PJ en Mendoza agregó que “la producción agropecuaria, el cuidado de la tierra y vivir de la tierra no es parte del plan de la gestión ni de Suarez, ni de Cornejo, ni de Cobos. No tienen política pública porque no les interesa y no les importa vernos”. Posteriormente detalló que lo primero que deben demandar es que los escuchen y que brinden soluciones desde la gestión.

Además, Fernández Sagasti comentó el trabajo con la ley para beneficiar a los contratistas de viña y trabajadores vitivinícolas. “No solamente es la jubilación a los 57 años de los viñateros, sino también es cambiar el convenio colectivo de trabajo de los contratistas de viña para que empiecen a cobrar doce mensualidades en vez de diez”, explicó.

En entrevista con G24, Anabel Fernández Sagasti reflexionó acerca de lo sucedido en el foro.

¿Cómo estás viendo el foro agrícola? Ha habido distintas comisiones: ¿ya tenés alguna conclusión?

He estado escuchando varias mesas y ahora vamos a leer las conclusiones. Básicamente, una de las cuestiones que es transversal, es el tema del acceso al agua para los productores para todo tipo de producción agropecuaria. Segundo, el tema del financiamiento. Y tercero, claramente, la rentabilidad de los productores.

En la mesa agrícola, uno de los temas que se debatía era justamente lo macroeconómico. ¿Vos estás confiada en un avance positivo en ese tema?

Sí, por supuesto. Obviamente no va a ser de un día para el otro, no hay soluciones mágicas, no hay una medida con la que nosotros podamos solucionar las cuestiones macroeconómicas. Pero sí estoy convencida, por las medidas que está tomando el Gobierno Nacional, que claramente son para que el salario le gane a la inflación, primero, y para ir controlando la inflación, segundo.

Hay un tema que charlábamos con la gente del Banco Nación: la problemática del control de precio y la falta de interés del gobierno provincial de acompañar la medida. ¿Qué pensás al respecto?

El gobierno provincial no acompaña ninguna medida que sea de protección a los salarios y al principal problema que tienen los mendocinos y las mendocinas, que es la posibilidad de llegar a fin de mes. Siempre que tienen que elegir entre los mendocinos, las corporaciones y el poder económico concentrado, eligen a este último. En eso son coherentes, tengo que admitirlo, como por ejemplo Cornejo no bajando a tratar la ley de etiquetado por el lobby de las grandes alimenticias, como Cornejo no bajando a dar quórum para la jubilación de los viñateros. Entonces, al menos son coherentes. Nosotros, desde el Frente de Todos, tenemos una visión totalmente distinta: trabajar para que los mendocinos vivamos mejor.

¿Es optimista respecto al futuro de la provincia?

Si no fuéramos optimistas, no estaríamos trabajando 24/7. No vamos a parar de trabajar hasta que Mendoza sea lo que soñamos.

Concluida la entrevista a Fernández Sagasti, G24 también entrevistó a José “Pepe” Pozzoli, quien es encargado del INA a nivel provincial. Pozzoli brindó su opinión acerca de los temas que surgieron en las mesas de discusión.

¿Cómo está el tema del agua en Mendoza?

El agua es un eje transversal a todos estos temas y realmente es complicado en la provincia, no solo por las permanentes sequías que estamos teniendo y la crisis hídrica que ya lleva 10 años, sino por la falta de políticas activas por parte del gobierno provincial, los gobiernos municipales y de los organismos como Irrigación y AYSAM en materia de infraestructura y de mejora de la distribución. Cuando escuchamos a los productores que han estado trabajando en la jornada, nos damos cuenta de que es necesario y urgente invertir en obras hídricas, en obras extrafinca, en canales y también en obras intrafinca. Y que los pequeños y medianos productores que han participado hoy tengan acceso al crédito para poder mejorar su productividad y sus recursos hídricos.

En poco tiempo vas a ser concejal de Guaymallén. ¿Qué les podés decir a la gente del agro de tu departamento?

Creemos que, habiendo estudiado el Plan de Ordenamiento Municipal de Guaymallén, faltan políticas activas para apoyar todo lo que es el agro en Guaymallén, especialmente la parte del cinturón verde. Evitar que estas tierras se urbanicen o se construyan barrios privados y demás no es suficiente. Creemos que debe haber políticas activas para la promoción de la posibilidad de gestionar mejores recursos para el agua, que se pueda mejorar el tema de semillas, de cosechas, de distribución, de comercialización y de servicios y demás. Estas cosas, en nuestro municipio, o al menos en esta gestión, no están contempladas. Con el planteo que se ha hecho hasta ahora en políticas agrícolas no alcanza. Hay que profundizar esta política para que todos aquellos que estén en el sector productivo en cualquier parte de la cadena puedan tener actividades rentables y ser sustentables desde lo económico y desde lo social.

