Florencia Mazzei entrena con vistas a su retorno a las competencias

La triatleta de 28 años sigue una rutina de trabajos físicos, mientras aguarda la confirmación de las próximas fechas.

Florencia Mazzei es profesora de Educación Física, trabaja en un grupo de running y en las Escuelas Deportivas Argentinas (EDA) de natación y triatlón. Por estos días, la joven de Godoy Cruz reparte su tiempo entre su profesión y los entrenamientos.

En el 2019, Florencia participó en varios torneos. “La temporada pasada tuve la suerte de poder competir bastante. Tanto acá, en la provincia, gracias a la gestión de la Asociación Mendocinas de Triatlón, como en el resto de la Argentina y en Chile. Estuve en el triatlón internacional La Paz, en Entre Ríos; en el triatlón Del Sol, en San Juan -ambas Copa Nacional-, y por primera vez corrí un Triatlón distancia olímpica, en Viña del Mar. Lamentablemente la última carrera, la Gran Final se suspendió por el aislamiento obligatorio”, expresó.

Cuando comenzó el aislamiento, la deportista contó que “durante ese período, tomamos un descanso. Y luego comenzamos a entrenar cada uno desde su casa. Entrenamientos de zona media, fuerza específica para el trote, fortalecimiento de hombros para la natación, luego a hacer trabajos en el rodillo para el ciclismo, y de a poco ir saliendo con las habilitaciones que se fueron dando para las actividades al aire libre”.

Respecto de lo los próximos objetivos deportivos, Mazzei afirmó: “La verdad que no sabemos, si van a haber carreras ésta temporada. Al menos en Argentina, durante el verano. Quizás recién en abril. Pero no hay ninguna fecha”.

Mientras tanto, la triatleta sigue entrenando. “Trabajamos como se puede y no tanto como se debe. Nos condiciona mucho las salidas por la terminación del DNI. Porque tenemos que entrenar tres disciplinas, y porque tanto en el ciclismo, como en el pedestrismo, salíamos en grupo. Ahora tenemos que dividirnos porque no a todos nos coinciden los días” explicó Mazzei y continuó: “Con la habilitación de las piletas, aprovechamos los días que no nos toca salir por el DNI para nadar, ya que estamos dentro del Club Mendoza de Regatas, en ese caso. Y los demás días salimos a entrenar el ciclismo y el pedestrismo”.

Finalmente, Florencia reflexionó sobre el contexto en el que nos encontramos y cómo lo lleva a nivel deportivo y humano. “Creo que es un momento muy difícil para todos. Pero hablando deportivamente, cuesta mucho mantener la motivación sin poder entrenar como uno quisiera, sin tener objetivos o metas a corto plazo. Creo que éstos momentos son los que te hacen más fuerte. Por eso tenemos que ponerle actitud y seguir adelante… Y tener presente lo más importante hoy en día, que es cuidarnos. Pensar en los demás, porque a los jóvenes quizás no nos afecta tanto el virus, pero para otras personas puede ser fatal. Pensemos en el abuelo, abuela, mamá o papá, nuestro, en el que tenemos al lado”.

