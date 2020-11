Festival de Tango para disfrutar desde casa

Este espectáculo, que surge a partir de la convocatoria Música en vivo 2020, del Gobierno de Mendoza, se suma a los ya dedicados al rock y al jazz.

El viernes 6, a las 20, la cita con el Tango contará con la participación de Gonzalo Tohmé y José Armando Bendelé. En tanto, el sábado 7, en el mismo horario, se presentarán Tangos Confundidos y Paula Rosas. Cada uno de estos artistas cuenta con un largo recorrido en el circuito de la música ciudadana y se sumaron a la iniciativa de espectáculos virtuales, presentado temas propios.

Estos conciertos serán emitidos vía streaming, por la plataforma de contenidos www.mendozaencasa.com y por el Canal Público Acequia TV.

La convocatoria abierta Música en vivo 2020, generada desde el gobierno provincial, surgió con el fin de estimular el trabajo de los artistas mendocinos y proponer una alternativa creativa a las exigencias que impuso la situación sanitaria.

El grado de participación fue tan importante que, de este llamado, surgieron los artistas del cierre de MendoRock 2020 y se generaron tres Festivales, uno de jazz, otro de tango y uno de folklore.

El próximo fin de semana, 13 y 14 de noviembre, llegará el cierre de esta serie de encuentros con el Folklore como protagonista. Los artistas convocados son Daniela Trovati, Érica Golvas: Ensalada de Loop, Leo Rivero, Pablo Luján, Fuegoiagua y Alejandro Sicardi.

El Tango llega de la mano grandes músicos

Gonzalo Tohmé Bedini es bandoneonista, productor, cantante y MC. Es egresado de la UNCuyo, como profesor de grado universitario. Como integrante del grupo Altertango ganó el premio Escenario como Mejor Agrupación de Tango 2007 y la mención de Mejor Disco del Año 2008, otorgada por el diario La Nación; además, realizó conciertos en Argentina, Chile, España, Suecia y Francia. En 2008, se presentan con la agrupación en concierto, junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza.

Entre 2008 y 2009, trabajó como bandoneonista solista de la Orquesta Iberoamericana de Catalunya y, como becado, ocupó el puesto de Primer Bandoneón en la Orquesta Escuela de Tango, de Barcelona.

Ha colaborado en numerosas grabaciones como guitarrista, bandoneonista y arreglador, con agrupaciones como Chancho Va, José Quiroga, Altertango y, en España ha trabajado con Marco Llano Jazz Quartet, la Orquesta Escuela de Barcelona, Latitud Tango, entre muchos más.

En su proyecto solista, reúne el tango con otras músicas urbanas, como el hip-hop, el rock y el jazz. De esa experiencia surgió su primer disco “Cambiando la piel”, donde reúne composiciones propias. Este disco fue realizado en su totalidad por Gonzalo, todos los instrumentos, voces, técnica, etc. Cuenta con la colaboración de un único invitado, en guitarra, Patrico Ibire, con quien realiza las presentaciones en vivo.

Según el propio autor, este disco es especial, porque “todos los temas del disco son mis composiciones y, además, porque en vez de crear a través del trabajo colectivo y amoroso como me gusta, aquí hice todo solo y fue maravilloso y tremendo laburo, ya que me tuve que poner a estudiar a full, no sólo los instrumentos y la voz, sino la parte técnica de grabación, mezcla, etc.”.

Actualmente, se encuentra en la grabación de su segundo disco, que tendrá grandes invitados como Patricio Ibire, Mario Galván y Susy Shock, con quién ha compuesto varios temas. Cuando el mundo vuelva a la normalidad, después de la pandemia, realizará la gira que tenía programada para octubre 2020, por varios países de Europa.

José Armando Bendelé es un cantautor y actor mendocino. Desde la adolescencia transitó el camino del arte, fue vocalista de grupos musicales de gran éxito, en la década del setenta y ochenta y participó de innumerables conciertos en Chile, Uruguay y Argentina. En en la década del noventa, en su etapa de cantante solista, fue protagonista de la comedia musical “El Diluvio que viene” y de la Ópera Rock “Jesucristo Súperstar”, realizando presentaciones en los teatros Lola Membrives y Metropolitan, de Buenos Aires y giras por todo el interior de Argentina y Uruguay.

Realizó actuaciones con su espectáculo “Cantantres”, en el famoso e histórico Café Tortoni, junto a importantes referentes de la música popular Argentina, durante una larga temporada en la conocida Avenida de Mayo, de Buenos Aires.

Es además autor y compositor de musicales infantiles, realizando versiones originales magistrales de reconocidos títulos de la literatura universal. Es Director de Teatro y de Actores, con gran proyección en los Musicales. Ha participado de programas televisivos y cortos cinematográficos, con connotación épica y de interés social.

Su gran pasión por la música y el canto, lo ha llevado a participar de numerosos espectáculos, compartiendo escenarios con artistas de reconocida trayectoria local, Nacional e Internacional, como Pocho Sosa, Polo Márquez, Cesar ¨Banana¨ Pueyrredón, Guillermo Fernández, Sandra Callejón (Vedette), Cacho Garay (Cómico) y otros.

Ha grabado dos discos, “Imágenes…del Corazón” (2010) y “Ecléctico” (2017), donde incluye un amplio repertorio de Baladas, Tango, Bachata, Bossa Novas y Folklore Fusión, todas canciones de su autoría.

Por su parte, Tangos Confundidos se define como un aquí y ahora del tango, buscando otra manera para explicar la misma sinrazón. Ellos son Alejandro Canillas, Cacho Benegas, Leonardo Martínez y Rubén Martínez. Grupo conformado en el año 2018, con una intención difusa, hacer tangos, pero que no parecieran tan largos. Es decir, no aquellos tangos, sino estos tangos.

Practicar la descabellada impericia de discutir los ritos y fetiches del tango tradicional, con la intención de generar un proyecto musical con temas propios, aquí y ahora. Así, a finales del mismo año, presentan la obra Tangosconfundidos, canciones compuestas bajo la lupa de la luna y el desconsuelo y los textos malheridos por la sinrazón, que intentaron abordar los temas, desde una perspectiva nueva y totalmente local.

Luego del estreno, en el año 2018, en el “Viejo Portal”, la banda tocó en diversos locales de Mendoza, hasta que se gestó el proyecto “Por los Patios”. Este esquema artístico autogestionado rescató la mística del encuentro grupal en la escala de un patio de una casa cualquiera y lo potenció con el valor expresivo de una representación cultural, dotada de un contenido musical y poético particular, por resultar de autoría propia, con claras referencias locales y temporales. En dichos encuentros se sumó el interés de algunos hacedores gastronómicos y de otros artistas, generando un clima de tono barrial e intimista, profundamente emotivo, replicándose en numerosos lugares de Mendoza, durante todo el año 2019.

Finalmente, Paula Rosas es una compositora y pianista mendocina. Su disco solista debut es “Corazonada”, donde transita, desde el piano, varios géneros de la música popular argentina, de tintes impresionistas y personales, la música que expresa sentimientos y paisajes emocionales.

Este disco fue grabado, mezclado y masterizado por la misma autora. En su íntimo disco de composiciones enteramente propias, transita sus emociones sobre el piano, utilizando recursos rítmicos de géneros tales como milonga, chacarera e inclusive cuecas, tamizadas desde una perspectiva que también se acerca al jazz. Lejos de hacer un solo género musical, su disco intenta abarcar más emociones que géneros.

Fuente: Prensa de Gobierno.

