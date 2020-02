Fernández: “El mundo nos está entendiendo, hoy estamos más acompañados”

El presidente Alberto Fernández evaluó que su gira por cinco países de Europa salió como el gobierno “quería que saliera”, juzgó que el FMI “debe estar viendo” que la región “quiere atender lo que Argentina ofrece como solución” para la cuestión de la deuda externa y advirtió que “los líderes” de las naciones que visitó se sintieron “defraudados” con Mauricio Macri.

Fernández viajó de regreso al país tras haber cosechado el respaldo de las cuatro principales economías de la Unión Europea -Alemania, Francia, Italia y España- a sus planes de renegociación de la deuda con el FMI, así como del papa Francisco, quien defendió la propuesta argentina públicamente frente a la jefa del organismo internacional, Kristalina Georgieva.

En una entrevista con algunos medios en el hotel Regina de París, el mandatario expresó su confianza en que la responsable del FMI sabrá interpretar el hecho de que la canciller alemana, Angela Merkel, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, y el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, se hayan alineado con Argentina.

La gira europea también sirvió a Fernández para posicionarse en una situación de liderazgo regional y afianzar el vínculo con Europa, planteando su propuesta para encaminar la crisis de Venezuela, que pasa por recuperar el grupo Contadora, iniciativa multilateral que promovió la paz en Centroamérica en los años 80.

El Presidente respaldó la postura del gobernador bonaerenso, Axel Kicillof, de pagar los bonos que vencían a principios de 2019. “Es una decisión que yo comparto”. “Estamos trabajando de buena fe en la negociación de la deuda. Ese fue un vencimiento que cayó anticipadamente en dólares”, señaló.

“Va a hacer imposible cumplir con las obligaciones. Esto lo sabemos desde antes de asumir, porque (el ex presidente Mauricio) Macri expresó la insostenibilidad de la deuda y por eso intentó la idea del reperfilamiento. Envió al Congreso leyes pidiendo autorizaciones para reperfilar”, sostuvo el jefe de Estado.

En cuanto al reperfilamiento de la deuda en moneda nacional, Fernández estimó que “se debe esperar”, y aclaró que el gobierno “no emitirá a lo loco”. “Hay que esperar. Nosotros también tenemos disciplina fiscal. Hemos hecho una propuesta, esperamos que la entiendan, pero no vamos a andar emitiendo moneda y menos para pagarles a los acreedores”, subrayó.

Respecto al Fondo Monetario Internacional el mandatario, en declaraciones a Télam indicó que el organismo “debe ver que el mundo advierte lo que nosotros estamos planteando”.

“Me parece que el Fondo, que tiene en Kristina Georgieva a una directora ejecutiva con mucha capacidad de escuchar y de ver, seguramente debe estar viendo lo que está pasando en Europa, y como Europa quiere atender lo que Argentina ofrece como solución”, precisó el mandatario y agregó: “Yo creo que siempre hay una instancia de diálogo y negociación, y me parece que hoy estamos más acompañados que antes. Hace una semana nos sentíamos un poco más solos y ahora nos sentimos muy acompañados por las grandes potencias europeas”.

Respecto a su reunión con el Papa Francisco, el Presidente indicó que no le sorprendieron sus palabras: “En la charla privada que tuve con él hablamos de la Argentina, y la verdad es que tenemos una visión muy parecida sobre lo que le pasa a la Argentina en materia económica y social. La necesidad de resolver el tema de la deuda como condición para poder crecer y la necesidad de que los argentinos dejemos de pelearnos por zonceras y nos pongamos unidos a enfrentar la crisis”.

En cuanto al ex mandatario Mauricio Macri, precisó a Télam que hubo decepción por parte de los mandatarios europeos: “Confieso que cuando uno escucha hablar a los líderes europeos cómo se sintieron defraudados por Macri, uno se da cuenta que de exitoso no tiene nada. Mentirle al mundo no es una buena manera de hacer política”.

