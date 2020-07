Fernández al Financial Times: “Francamente, no creo en los planes económicos”

En una entrevista que tuvo lugar en Olivos, el presidente Alberto Fernández dijo que la economía argentina se recuperará en 2021 gracias al campo, las obras públicas y la construcción privada, desechó temores a una espiral inflacionaria y a disturbios sociales, reiteró el mensaje de que no habrá una nueva oferta a los acredores y rechazó las versiones sobre una influencia excesiva de Cristina Kirchner en el gobierno. “El que toma las decisiones soy yo”, enfatizó, además de definirse como “la persona más pragmática que existe”

“No podemos dar más” señaló el presidente Alberto Fernández al corresponsal en Buenos Aires del diario británico, al que atendió en exclusiva, secundado por un silente Martín Guzmán.

La entrevista, publicada hoy por el diario británico y distribuida por la oficina de prensa de la presidencia de la Nación, es un mensaje a los grupos de acreedores y en especial al más grande administrador de fondos de inversión, BlackRock, que insisten en que para aceptar la oferta argentina debería haber alguna mejora o “endulzante” adicional.

El presidente precisó al FT que la oferta argentina significa pagar (en “Valor Presente) 53 centavos de dólar por cada uno de los 66.000 millones sujetos a restructuración, y que algunos acreedores insisten en que se les pague 56 centavos, es decir 5,6% más.

Pero “no va a haber otra oferta”, reiteró el presidente al medio británico, uno de los más prestigiosos e influyentes del mundo de las finanzas globales.

“Francamente, no creo en planes económicos. Creo en las metas que podemos establecernos”, enfatizó el jefe de Estado en una entrevista con el diario británico Financial Times.

Al referirse a la reestructuración de la deuda y la última propuesta argentina, el Presidente aclaró: “Esto es lo que podemos hacer, no podemos hacer más. Esperamos que el mundo nos entienda. No vinimos aquí para pelear con acreedores, vinimos a solucionar un problema que no creamos”. En ese sentido, destacó que “cualquier cosa más pondría nuestra capacidad de pago en riesgo”, y precisó: “No quiero estafar a nadie”.

Consultado sobre la decisión del Gobierno nacional de intervenir la empresa cerealera Vicentin, Fernández resaltó: “Fue mi decisión. (La viceoresidenta) Cristina (Kirchner) no tiene nada que ver con eso, pero nada que ver”.

“Si quería nacionalizar o expropiar empresas, no comenzaría con aquellas que están en bancarrota, comenzaría con aquellos que funcionan bien”, explicó el Presidente. No obstante, el jefe de Estado validó la decisión de la ex presidenta, durante su gestión, de expropiar el 51 por ciento del patrimonio de YPF correspondiente a la española Repsol, al considerar que “los accionistas habían dejado de invertir y le causaban a Argentina un gran problema”.

Según reconstruyó el diario británico, Fernández indicó que “un colapso en los precios del petróleo significaba que Argentina ya no podía confiar en sus enormes reservas” en Vaca Muerta “para impulsar el crecimiento futuro”, pero que la vasta extensión de tierra fértil equivalía a lo que él llamó una “vaca viva”.

Además, rechazó las versiones acerca de la posibilidad de que Argentina enfrente un estallido social como el que se produjo con la crisis económica del 2001.

Por último, el Presidente afirmó que la recuperación internacional del próximo año en la demanda internacional de granos de Argentina, especialmente de países como China, impulsarían una recuperación en 2021 después de una “gran caída” este año.

