Falta gasoil en Mendoza por las cosechas, la suba del precio internacional y la guerra en Ucrania

Panorama oscuro

Diego, empleado de una estación de servicio YPF de calle Roca y Dr. Moreno, de Las Heras, dijo a Radio Nihuil: “El particular desde ayer no se puede cargar. Nos quedan mil litros de gasoil común y 3 mil de Infinia Diesel“.

Agregó: “Hay que abastecer las cuentas corrientes que pagan anticipado, pero si seguimos de esta manera no vamos a poder cubrir ni las cuentas corrientes. No tenemos ninguna novedad de cuándo vaya a llegar el gasoil, no dicen nada, no saben explicar el motivo. Dicen que hay problemas de abastecimiento y nada más“.

Muchas estaciones de servicio decidieron dejar de cargarle gasoil o diesel a particulares. Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Por otro lado, en las estaciones Shell indicaron que hubo un notorio crecimiento de la demanda de gasoil y temen también quedarse sin ese combustible debido a que reciben el camión de carga dos veces por semana.

También coincidieron en que no pueden ver el listado por la web que veían antes, por lo que no saben qué cupo les va a tocar.

Las causas, incluída la guerra

Octavio Garrigos, director ejecutivo de AMENA, dijo a Diario UNO que la situación es generalizada en todo el país y no es solamente en Mendoza. Sostuvo que uno de los problemas del faltante tiene que ver con que es una época de mayor demanda por las cosechas que se realizan en diferentes provincias como en Buenos Aires y La Pampa.

“Hay un resentimiento en la provisión de gasoil y diésel que se debe principalmente a que en el consumo interno argentino el 20% del gasoil es importado y a nivel internacional el precio del barril Brend está arriba de los 100 dólares, y el precio de barril interno, el criollo, es de 57 dólares, por lo que hay un desfasaje de precios que deberían soportar las petroleras cuando importan el barril“, explicó Garrigos.

Agregó que “al haber menos importación, y al ser una época de mayor consumo y demanda de gasoil por la época de cosecha, eso hace que haya menor oferta de gasoil y mayor demanda, lo que produce un mayor resentimiento en la cadena de distribución y tarda en llegar el combustible a las estaciones“.

Pero por más lejano que parezca, la guerra de Rusia – Ucrania también influye en los expendedores de Mendoza: “La guerra impacta en el precio internacional porque Rusia exporta combustible al resto del mundo. El 9% lo compraba Estados Unidos, pero dejó de comprar ese combustible y salió a comprarlo a otro lugar. Entonces en el mundo también hay menor oferta al no participar Rusia en la venta de combustibles, y eso hace que el precio internacional suba“.

Garrigos indicó que “el Gobierno Nacional tendría que tomar algún tipo de medida con respecto a la red de distribución“, ya que en el resto del país también hay problemas de abastecimiento.

“Desde la Cámara nacional de expendedores de servicio se hicieron diferentes presentaciones al secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, con mucha preocupación por la situación que afecta al consumidor final y este resentimiento en la cadena de abastecimiento”, manifestó el director ejecutivo de AMENA.

Además, indicó que “el valor del precio del gasoil mayorista siguió subiendo y es diferente al precio del surtidor del consumidor final. Entonces varios transportes y sectores relacionados al agro buscan mejor precio por lo que van a las estaciones de servicio comunes y no al mayorista. Ese es otro factor para que haya menos gasoil en las bocas de expendio”.

Fuente: Diario UNO