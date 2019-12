Facebook prohibió grupos que promovían una falsa “cura milagrosa” contra el cáncer

Dentro de las plataformas digitales no es extraño encontrarse con páginas que ofertan “productos milagrosos”. Se trata de medicamentos que prometen eliminar alguna enfermedad en poco tiempo, sin contar con un aval científico. En este sentido, Facebook ha tomado medidas en contra de varios grupos que promovían el uso de un peligroso tratamiento no probado, el cual se difundía como una cura para el cáncer de piel.

Los responsables de la red social decidieron eliminar una importante cantidad de grupos que fomentaban el Black Salve (ungüento negro). Entre las plataformas que prohibieron dentro de su interfaz se incluyen a las dos más grandes en este tema, las cuales tenían, respectivamente, cerca de 21.000 y 12.000 miembros.

Facebook cerró estos grupos no por las reglas relacionadas con el “Comportamiento violento y criminal”. En esta sección del reglamento se explica que el contenido que “coordina o alienta a otros a vender medicamentos no médicos” o ” promueve y da instrucciones para el uso o la fabricación de medicamentos no médicos” está prohibido.

Y es que la fórmula del Black Salve es tan corrosiva que incluso se come la piel, es por esta razón que la comunidad médica ha advertido respecto a su uso; sin embargo, existen personas con la creencia de que puede eliminar el cáncer de piel de este modo.

De acuerdo con una entrevista que BuzzFeed News le realizó a la doctora Melanie Bui, profesora de dermatología en el Centro Médico de la Universidad de Vermont, explicó que el ungüento negro destruye todo tipo de tejido, esto abarca también el tejido sano e incluso puede ocasionar que las células cancerígenas muten hasta el punto de causar metástasis en casos de cáncer de piel que podrían ser tratables.

Además, advirtió que los usuarios de esta pomada corren el riesgo de padecer heridas desfigurantes o incluso la muerte si lo usan en zonas sensibles. En algunos de los grupos de la red social, las personas sugirieron que se utilizara para tratar el cáncer de mama. Otros recomendaron ingerirlo para solucionar otro tipo de dolencias.

En Estados Unidos, la comercialización de este producto está prohibida por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés), pero en muchos de los sitios de la red social es posible encontrar recomendaciones sobre cómo conseguirlo a través de portales de internet alojados fuera del país.

Es importante mencionar que los primeros reportes acerca de este medicamento los dio a conocer el medio de comunicación estadounidense desde finales de octubre de este año, pero hasta ahora han comenzado a poner una solución a este problema.

De hecho, la información de BuzzFeed News en torno al Black Salve fue tan relevante que incluso YouTube eliminó videos sobre el uso de este ungüento y Amazon quitó de sus estantes digitales un libro acerca de esta producto.

Cabe recordar que Facebook ha tomado importantes medidas en contra de la información médica errónea. De hecho, en los últimos meses han implementado herramientas para limitar el alcance de este tipo de páginas al reducir su contenido o incluso proporcionando facilidades para eliminarlas.

Aunque los usuarios han buscado otras formas de hallar esta fórmula por medio de distintas plataformas digitales, las redes sociales ya han puesto atención en este asunto. Según los responsables de MeWe, una página que podría convertirse en la alternativa de Facebook para este fin, eliminarán los términos de resultados para hallar el ungüento, pero no cerrarán los grupos de discusión, pues argumentaron que su plataforma funciona distinto a Facebook en términos de difusión y promoción.

Fuente: Sitio Andino.

