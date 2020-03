Facebook aumentó su tráfico en medio de la pandemia

El confinamiento masivo al que están sometidos varios países para luchar contra el COVID-19 está llevando a usuarios de todo el mundo a utilizar Facebook con más frecuencia.

Según dijo la propia empresa en su blog el 24 de marzo, en países como Italia (uno de los más azotados por la pandemia) el tráfico de Facebook se ha incrementado un 70 por ciento desde mediados de marzo. Facebook también dice que en la mayoría de países afectados por el COVID-19 la mensajería instantánea en WhatsApp y Messenger ha incrementado un 50 por ciento en el mismo período.

Sin embargo, este crecimiento no es del todo positivo para la compañía, ya que asegura que sus diferentes servicios no estaban preparados para semejante aumento de tráfico que está agotando sus propios recursos. “El crecimiento de usuarios por el COVID-19 no tiene precedentes en la industria y estamos experimentando nuevos registros de uso casi todos los días”, dice Facebook en el comunicado. “Mantener la estabilidad durante estos picos de uso es más difícil de lo habitual ahora que la mayoría de nuestros empleados trabajan desde casa”, añadió.

Reportes recientes señalaron que Facebook estaba tomando medidas para reforzar su infraestructura. La red social habría duplicado la capacidad de los servidores de WhatsApp tras el aumento de la cantidad de datos que fluyen a través de sus servidores estos días. Facebook planea aumentar su infraestructura ante la posibilidad de que el coronavirus se propague aún más y mantenga a las personas aisladas en su casa por más tiempo.

El primer caso de coronavirus fue detectado por primera vez a finales de diciembre en la ciudad de Wuhan, en China. La OMS calificó oficialmente el COVID-19 como pandemia el 11 de marzo y ha sido causa decancelación de muchos eventos mundiales de toda índole. En el momento de la redacción, se habían reportado más de 425,000 personas infectadas y casi 19,000 muertes en todo el mundo.

