Explotó la Superliga Europea: los clubes que se bajaron de manera oficial

Manchester City, otro que se iría de la Superliga Europea

Los Citizens seguirían los pasos del Chelsea, según informaron The Sun y BBC. En el medio, Pep Guardiola, entrenador del equipo, había manifestado su rechazo. “El éxito no puede estar garantizado de antemano”, dijo. Y remató: “El fútbol no es deporte si no hay relación entre esfuerzo y éxito”.