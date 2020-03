Evo Morales: “Si hubo fraude, fue el de la OEA”

El exmandatario visitó San Juan y Mendoza en medio de la campaña electoral. Estuvo junto a la comunidad boliviana que reside en ambas provincias y recibió un reconocimiento de la UNCuyo.

Por Sabrina Cereda

El expresidente boliviano, Evo Morales Ayma, visitó nuestra provincia en el marco de la campaña electoral que está llevando a cabo desde Argentina, de cara a las elecciones del 3 de mayo. Esta será la fecha en la que se defina el futuro político del Estado Plurinacional de Bolivia.

Con una abultada agenda, que comenzó el viernes y culminó el domingo, desarrolló una serie de actividades en Mendoza y en la vecina provincia de San Juan. Entre las más importantes se destacaron: el acto de reconocimiento en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo, en el que una multitud lo homenajeó por su trayectoria política; el encuentro en la Legislatura provincial con el presidente del senado y el vicegobernador, Mario Abed; y la reunión con el gobernador de la provincia de San Juan, Sergio Uñac, e intendentes municipales.

Asimismo, estuvo junto a la familia del periodista mendocino fallecido en dudosas circunstancias durante el golpe de estado en Bolivia, Sebastián Moro. Compartió también, junto a la inmensa comunidad boliviana que reside en nuestra provincia, dos actos: uno en Maipú y otro en Guaymallén.

La campaña

Evo Morales llegó a Mendoza en el marco de una campaña electoral complicada que está desarrollando desde nuestro país. Esto se debe a su exilio obligatorio de Bolivia, producto de un violento golpe de Estado que lo imposibilitó para continuar presidiendo el destino del país.

La dictadura de Jeanine Añez viola sistemáticamente los derechos humanos de los ciudadanos y las ciudadanas y, en particular, sus derechos políticos. Los miembros del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS IPSP) han sufrido persecuciones, exilios y proscripciones.

Evo Morales fue inhabilitado para presentarse como candidato a senador junto a su excanciller, Diego Pary. Pese a que lidera las encuestas, el candidato a la presidencia por el MAS IPSP, Luis Arce, corre el mismo riesgo hasta el 18 de abril.

Respecto al tema, Morales expresó: “El Tribunal Supremo Electoral (TSE) se ha dividido legalmente bajo una sentencia constitucional. No tengo ningún argumento técnico jurídico que me inhabilite como candidato a senador”. Lo que se ha esbozado desde el TSE para excluirlo de las elecciones ha sido que no tiene actualmente residencia permanente en su país.

Sin embargo, la Constitución Política del Estado (CPE) afirma que, para ser candidato, se debe tomar el último domicilio registrado por el ciudadano en el padrón electoral. De la misma manera, la ley no excluye a aquellos/as que deban cumplir su residencia en otro lugar, por fuerza mayor, tal como ocurre en este caso de Morales. Por lo tanto, su candidatura es absolutamente legal.

En este contexto y frente a la violación permanente de derechos políticos, el gobierno de facto no es garantía de transparencia para el proceso electoral que se desarrollará el 3 de mayo, lo que se traduce en un duro inconveniente para el retorno de la democracia.

Sobre esta situación, el exmandatario afirmó que la única forma de evitar el fraude es cuidar el voto, como así también la participación de la comunidad internacional: “Quiero decirles a países amigos, instituciones, personalidades, defensores de la democracia y el voto, expertos notables que tenemos en todos los países y a las Naciones Unidas que no abandonen a Bolivia”.

El fraude electoral

Durante el mes de octubre, la Organización de Estados Americanos (OEA) puso en dudas el proceso electoral que se llevó a cabo en Bolivia y que daba por ganador a Evo Morales en primera vuelta con una diferencia del 10% respecto a su rival, Carlos Mesa. El organismo aseguró que había existido una serie de irregularidades, por lo que avaló un supuesto fraude electoral. Esta acción les sirvió a políticos de derecha y militares como justificación para la concreción del golpe de estado.

Hace unas semanas se difundió la información de que el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) había realizado un estudio en el que contradecía los dichos de la OEA y aseguraba que en Bolivia no había existido fraude. Luego de conocerse esta noticia, el MIT envió una carta a la embajada de Bolivia en Estados Unidos afirmando que no realizó dicho informe.

El MIT aclaró que se trató de un estudio llevado a cabo por dos de sus empleados, quienes fueron contratados por el Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés) por lo que había que atribuirles a ellos su autoría y no al prestigioso instituto tecnológico.

Evo Morales planteó que ese no es el único informe que se ha realizado sobre el tema: “Hay varios… El de la Universidad de Michigan, 123 expertos científicos, las universidades más famosas de América Latina y Europa dijeron que no hubo fraude, y además de esto, pidieron que la OEA se retracte y se realice una profunda investigación a quienes han ido a la auditoría electoral”, expresó el líder del MAS.

De la misma manera, explicó que, para las familias indígenas originarias, los valores son algo sagrado y que mentir o robar no están entre los mismos. En este contexto, recordó que, de niño, su padre le dijo “Evito, nunca hay que robar”. Por ello aseguró: “Nunca le pediría al TSE que me ayudase a ganar las elecciones con fraude”. Finalmente, expresó que “ni Evo, ni Álvaro, menos los ministros de gobierno, pedimos que haya fraude” ya que “la mentira no es parte de nuestra cultura”.

Comentarios

comentarios