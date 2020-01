Evo Morales analiza ser candidato en las próximas elecciones de Bolivia

El ex presidente, exiliado en Argentina, no descartó ser candidato a diputado o senador en su país, al tiempo que puso en duda que “haya un proceso electoral limpio”.

El ex presidente de Bolivia Evo Morales adelantó este jueves que “analiza” la posibilidad de ser candidato a diputado o senador en las próximas elecciones de su país, en tanto que puso en duda que “haya un proceso electoral limpio”.

“Me propusieron ser candidato a diputado o senador y lo estamos analizando”, indicó Morales.

Además, el ex mandatario se refirió a su estadía en la Argentina y subrayó que aún no se reunió con el presidente Alberto Fernández porque no quiere molestarlo. “No lo molesto porque sé que al inicio de un gobierno hay que organizar”, señaló en declaraciones a radio El Destape.

Sobre las elecciones en Bolivia, Evo señaló: “Hay un compromiso de ONU y otros organismos para que las elecciones transcurran limpias. Nuestro único delito es demostrar que la igualdad es posible. Nuestras políticas económicas fueron un ejemplo para todo el mundo“.

“La derecha hoy está dividida: nunca pensaron en Bolivia. Piensan al Estado como una empresa, saquear, esa es la diferencia con nuestro proyecto político“, agregó.

Fuente: La Nuevav Mañana.