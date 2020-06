“Estamos esperando la decisión de Scocco”, admitió Francescoli

El secretario técnico de River Plate, Enzo Francescoli, aseguró que no hay “ninguna novedad” sobre la continuidad de Ignacio Scocco en el club y que todo sigue dependiendo del delantero que aún no comunicó la determinación de renovar contrato a fin de mes o regresar a Newell’s Old Boys.

“Estamos esperando la decisión de Scocco para ver si sigue con nosotros, donde ya dijo varias veces que está muy cómodo y contento, pero no nos dijo que hará todavía”, dijo Francescoli en charla con TNT Sports.

“No veo la necesidad de acelerar nada. Le dimos la palabra de esperar y eso haremos, porque él va a tomar la decisión que por el momento no hay mucho para decir hasta que se decida”, advirtió el “Príncipe” sobre el tema de Scocco.

El uruguayo remarcó que Scocco “está mirando su futuro para decidir si va a estar mas cerca de su ciudad, Rosario, y el equipo que quiere, o seguir en River, donde está muy bien. Por eso no hay nada que obligue a acelerar las cosas, más allá de la impaciencia de los hinchas”.

“En cuanto al resto del mercado de pases, no se sabe que pasará. Hay muchos intereses en juego pero todavía no empezó el fútbol y hay que aguardar como se desarrollará todo. Vamos a escuchar ofertas, si las hay, cómo hacemos siempre”, advirtió.

“El sistema cambiario de este momento no favorece mucho a las ventas y el club tampoco tiene la necesidad de hacerlo, así que podemos seguir esperando y viendo lo mejor para todas las partes”, destacó.

Por último, Francescoli, ratificó que van “a seguir en el club” los arqueros suplentes Enrique Bologna y Germán Lux (ambos de 38 años), a quienes se les terminan los contratos el 30 de junio próximo y ya escucharon de boca del técnico Marcelo Gallardo que quiere seguir contando con ellos.

Fuente: Sitio Andino.

